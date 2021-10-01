План трансформации Украины: Милованов презентовал "слугам" в Трускавце 8 направлений
Источник:"Слуга народа"
Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов выступил перед "слугами народа" в Трускавце. Он представил нардепам План трансформации Украины.
В "Слуге народа" подчеркнули, что этот план основывается на всех наработках команды. Именно его президент Зеленский ранее представлял, когда находился в США.
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Милованов предостерег, что согласно прогнозам, через несколько лет экономика Украины не будет расти сама по себе ежегодно. Мол, если ее не провоцировать, она начнет стагнацию. Поэтому нужны, в частности, структурные реформы и инвестиций. Он анонсировал, что уже 2 октября депутаты и члены Кабмина поделятся на 8 групп в соответствии с направлениями Плана трансформации. Они будут нарабатывать меры по его выполнению на 2021 – 2023 годы.
8 направлений Плана трансформации:
- военная безопасность и международные отношения;
- энергетическая независимость и зеленая трансформация;
- человеческий капитал;
- технологическое развитие и рыночные трансформации;
- инфраструктура и местное развитие;
- продовольственный хаб;
- цифровой хаб;
- верховенство права.
Что известно о выездном заседании "слуг" в Трускавце
- 2 октября на съезд "Слуги народа" в Трускавец прибудет Владимир Зеленский. В тот же день украинский президент выступит перед нардепами. Также приедут генпрокурор Ирина Венедиктова и глава МВД Денис Монастырский.
- Соответственно в субботу состоится совещание участников с представителями силовых министерств и правоохранительных органов. Продолжится работа над детализацией плана трансформации Украины.
- Поскольку в первый день съезда вопрос об отставке Разумкова с должности спикера Рады не был в повестке дня, его могут обсудить в субботу. Впрочем, сами "слуги" говорят, что он – не в приоритете.