План трансформации Украины: Милованов презентовал "слугам" в Трускавце 8 направлений

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов выступил перед "слугами народа" в Трускавце. Он представил нардепам План трансформации Украины.

В "Слуге народа" подчеркнули, что этот план основывается на всех наработках команды. Именно его президент Зеленский ранее представлял, когда находился в США.

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Милованов предостерег, что согласно прогнозам, через несколько лет экономика Украины не будет расти сама по себе ежегодно. Мол, если ее не провоцировать, она начнет стагнацию. Поэтому нужны, в частности, структурные реформы и инвестиций. Он анонсировал, что уже 2 октября депутаты и члены Кабмина поделятся на 8 групп в соответствии с направлениями Плана трансформации. Они будут нарабатывать меры по его выполнению на 2021 – 2023 годы.

8 направлений Плана трансформации:

военная безопасность и международные отношения;

энергетическая независимость и зеленая трансформация;

человеческий капитал;

технологическое развитие и рыночные трансформации;

инфраструктура и местное развитие;

продовольственный хаб;

цифровой хаб;

верховенство права.

Что известно о выездном заседании "слуг" в Трускавце