Зеленский заявил о плане изготовить 3 тысячи ракет: Forbes проанализировал, насколько это возможно

Украинский чиновник заявил, что Украина способна изготовить 3 тысячи крылатых ракет, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский. Это возможно при условии заключения необходимых контрактов на закупку ресурсов. Однако ряд экспертов скептичны относительно этого плана.

Неназванный чиновник сообщил журналистам, что у Украины есть такие возможности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Способна ли Украина воплотить ракетный план Зеленского

При условии достаточного финансирования, Украина способна изготовить 3 тысячи крылатых ракет, о которых говорил Владимир Зеленский. Так считает украинский чиновник, имя которого журналисты не называют.

Однако эксперты скептически оценивают такую амбициозную цель. Согласно расчетам издания "Милитарный", изготовление такого количества ракет будет стоить по меньшей мере 3 миллиарда долларов. Эта сумма не учитывает затрат на модернизацию производственных мощностей и закупку нового оборудования.

Сергей Згурец, директор Defense Express, подчеркнул, что для достижения указанных объемов нужно производить минимум восемь ракет в сутки, то есть одну ракету каждые три часа. Это даже больше российских темпов производства.

В то же время Украина должна решить ряд критических задач:

рассредоточить производственные мощности для их безопасности;

упростить процесс изготовления;

обеспечить стабильные поставки импортных компонентов.

Напомним, Зеленский представил в Верховной Раде План устойчивости, одним из пунктов которого было оружие. Украина, по его словам, планирует изготовить в 2025 году не менее 30 тысяч ударных балекобойных дронов и 3 тысячи "длинных Нептунов" – модернизации противокорабельной украинской ракеты "Нептун" с увеличенной дальнобойностью.