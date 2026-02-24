План войны Украины: Федоров назвал три конкретных шага

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к украинцам. Он отметил три конкретных шага, которые способны остановить российскую агрессию.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Какие три шага могут остановить российскую войну в Украине?

Украина продолжает вести дипломатический диалог с Россией при посредничестве Соединенных Штатов, одновременно сохраняя приоритет на усилении собственной обороны. Главная цель, по словам министра, заставить врага к миру, соединив мирные переговоры с крепкой обороной.

Для команды Министерства обороны Президент поставил четкую задачу – параллельно с дипломатией усиливать оборону так, чтобы заставить врага к миру,

– подчеркнул министр.

Федоров назвал три конкретные цели, которые заставят врага остановиться и принять мир.

Приоритетом Минобороны является защита гражданской и критической инфраструктуры. Федоров отметил необходимость в реальном времени выявлять все воздушные угрозы и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. По его словам, уже начато создание многоуровневой "малой" системы ПВО и масштабирование перехватчиков. Также в этом процессе важны организационные изменения.

Это первые шаги к системной защите украинского неба от воздушных атак российской армии. "Когда небо закрыто – страна функционирует", – добавил Федоров.

Следующим шагом, который озвучил министр, является максимизация потерь оккупантов. По его словам, сейчас враг теряет 156 солдат на каждый километр захваченной украинской земли в Донецкой области. Цель Сил обороны – увеличить этот показатель до 200 погибших на квадратный километр.

Наша цель – остановить врага в каждом домене – на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и окончания корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных,

– уточнил Федоров.

Также министр имеет целью перекрыть экономический ресурс России, поскольку именно благодаря нефти и теневому флоту Кремль имеет деньги на вооружение для войны против Украины. В Минобороны уже готовят стратегию для увеличения дефицита бюджета России, а также стратегию противодействия Кремля в сфере информации и влияния на сознание людей.

Федоров отметил, что реализация этого плана требует значительных усилий. В ее основе – активное партнерство с международными союзниками для привлечения максимальной помощи, в частности дронов вооружения, стабильных выплат военным и усиления украинской системы ПВО.

В то же время Украина стремится сохранить технологическое преимущество. "Быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле. Сохранять лидерство в войне инноваций", – подчеркнул Федоров.

Ключевым элементом стратегии является эффективное использование данных из системы "еБалов". Полученные данные с поля боя, добавил Федоров, будут превращаться в точные, быстрые и обоснованные решения: "Видеть больше. Думать быстрее. Бить точнее. Каждое решение – на основе качественных данных, а не интуиции".

Напомним, "еБалы" – это специальная бонусная система, которую ввели для украинских военных. Она начисляет баллы защитникам за поражение любой цели или ликвидации противника. После выполнения операции необходимо загрузить несколько видео/фото подтверждений в специальную систему ситуационной осведомленности Delta. Эти "еБалы" военные могут потратить на маркетплейсе Brave1 и рассчитаться виртуальными деньгами за военную технику для себя или своего подразделения.

