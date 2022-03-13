Плана ведения войны нет, генерал не понимает, что делать, – экс-депутат Госдумы России

Блицкриг российского диктатора Владимира Путина в Украине провалился. Сейчас у оккупационных войск вообще нет плана по ведению войны.

Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

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"Обратите внимание, сейчас нет никакого плана ведения войны, генерал не понимает, что делать. Взяли город, что с ними делать – не знают", – сказал он.

В Мелитополе посадили какую-нибудь марионетку и что? Сколько эта марионетка там будет править – месяц, две недели?

– отметил Гудков.

По его словам, украинский народ не позволит отдать власть человеку, перед которым нужно будет склонять головы.

Что известно о ситуации в Мелитополе

Депутат Мелитопольского городского совета Галина Данильченко совершила переход на сторону врага. Она получила задание от оккупантов и объявила себя "и.о. Мелитопольского городского головы".

Данильченко призвала украинцев к поддержанию "нового порядка" и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям. Как известно, офис генпрокурора уже объявил женщине подозрение по факту государственной измены.

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