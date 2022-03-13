Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

"Зверніть увагу, зараз нема ніякого плану ведення війни, генерал не розуміє, що робити. Взяли місто, що з ними робити – не знають", – сказав він.

В Мелітополі посадили якусь маріонетку і що? Скільки ця маріонетка там буде правити – місяць, два тижні?

– зазначив Гудков.

За його словами, український народ не дозволить віддати владу людині, перед якою треба буде схиляти голови.

Що відомо про ситуацію в Мелітополі

Депутатка Мелітопольської міської ради Галина Данильченко депутатка здійснила перехід на бік ворога. Вона отримала завдання від окупантів та оголосила себе "в.о. Мелітопольського міського голови".

Данильченко закликала українців до підтримання "нового порядку" та припинення спротиву мешканців міста окупаційній владі. Як відомо, Офіс генпрокурора вже оголосив жінці підозру за фактом державної зради.

Ексдепутат держдуми Геннадій Гудков про війну в Україні: дивіться відео