Как российская "Планар" через американский филиал поставляет технологии для военной промышленности

Несмотря на санационное давление Запада на Россию, российским компаниям удается обходить санкции и поставлять товары на американский рынок. Одной из таких компаний, является ООО "Планар".

Расследование о том, как российская компания "Планар" и ее американский филиал Copper Mountain Technologies (CMT) обходят международные санкции, поставляя технологии, которые могут использоваться в военных целях, опубликовало международное разведывательное сообщество InformNapalm.

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Чем занимается "Планар"

ООО "Планар" (Planar Tech) специализируется на производстве микроволновой электроники. Главный офис компании, в Челябинске, еще один центр разработки – в Томске. Компания имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге. А еще свой филиал в США – компанию Copper Mountain Technologies (CMT).

К 2022 году "Планар" занимал 10 процентов мирового рынка микроволновой электроники.

"Планар" предложил поставлять военно-промышленному комплексу своей страны передовые технологии и электронику. В частности, востребованную тогда планаровскую электронику для производства БпЛА "Иноходец", "Орлан-10", комплексов РЭБ "Свет-КУ" и "Леер-3", а также других видов военной техники.

Также "Планар" оказывал услуги акционерному обществу "Завод Микроприбор", они занималась установкой автоматизированного рабочего места для проверки изделия МППУ-50. Это один из основных компонентов российского истребителя 5-го поколения СУ-57.



Техническое описание автоматизированного рабочего места для проверки МППУ-50 / Фото InformNapalm

Ранее украинская группа "Киберпротив" уже обращала внимание, что "Завод Микроприбор" имеет проблемы с производством изделия МППУ-50 из-за сложности доступа к западным компонентам. Большинство компонентов доставляется из-за рубежа через различные российские компании. И поскольку "Планар" имеет свой филиал в США – Copper Mountain Technologies, через которую она не только поставляет продукцию на американский рынок, она может и закупать эти нужные западные компоненты для российского военно-промышленного комплекса.

Важно! Аналитики отметили, что за такую активную работу на компанию были наложены санкции со стороны США, Великобритании, Швейцарии и Германии. Однако, никаких ограничений на нее не введено со стороны Европейского Союза. Не было ограничений и против ее американского филиала, ни санкций против главы "Планар" – Заостровниха Сергея Александровича.

А как насчет филиала "Планар" в США – Copper Mountain Technologies? После того, как были наложены санкции на "Планар", ее взаимодействие с американской дочерней компанией "CMT" ведется скрытно и часто через неофициальных посредников.

Впрочем, как отметили в InformNapalm, продукция, представленная в обеих компаниях, идентична. Отличаться могут только серия, цвет и дизайн.



Скриншот из сертификата калибровки СМТ

Более того, калибровки для "СМТ" проводятся в городе Челябинск компанией "Планар".

Сертификат калибровки СМТ

"Следующее доказательство - это идентичность патентов на технологическую продукцию обеих компаний. Эти патенты идентичны как в США, так и в России", – говорится в расследовании.

Отмечают, что во всех патентах присутствует лицо по имени Сергей Заостровных. Он фигурирует среди авторов как американского, так и российского патента.

При этом российский патент принадлежит компании "НПК ТАИР", которая является партнером "PLANAR" и Copper Mountain Technologies в разработке и производстве векторных анализаторов, микроволновых компонентов и измерительных систем.

Структура компаний и скрытые связи между "Планар" и CMT

Сергей Заостровных является директором "Планар", а в американской CMT является якобы основателем компании и ее техническим директором. Также он является соучредителем компании "НПК ТАИР", которая указана в патенте на пылезащищенную диэлектрическую шайбу.

Сайт Copper Mountain Technologies

Еще одним соучредителем "Планар" является Андрей Конорев, который также является учредителем компании ООО "Сотис", с юридическим адресом в г. Челябинск, ул. Элькина, д. 32. И конечно, по этому адресу также зарегистрирована "Планар".

Компания "Сотис" помогает "Планару" экспортировать свои технологии в разные страны, преимущественно – через фирмы-посредники в Китае.

Другая компания "SYNECTA", разрабатывающая ПО для "Planar" и CMT, имеет тесную связь с обеими компаниями. Она позиционирует себя частью Copper Mountain Technologies, но также входит в кластер "Planar". Бывший руководитель "SYNECTA", Алексей Сурков, теперь возглавляет европейское представительство "CMT" на Кипре. Офис в Пафосе работает как логистический хаб, что облегчает транспортировку оборудования между Россией, Европой и США. Это позволяет поддерживать постоянный поток компонентов, несмотря на санкции.

Становится понятно, что продукция "Planar" и "CMT" является идентичной, а CMT является филиалом российской компании "Planar". Однако после 24 февраля 2022 года российская компания пытается скрыть свои связи со своей американской фирмой,

– отметили аналитики.

Цель россиян понятна – это нужно для того, чтобы не потерять возможность выхода на американский рынок и, наоборот, иметь возможность поставлять подсанкционные западные электронные компоненты для российского военно-промышленного комплекса.

Впрочем, главное в этой ситуации то, что продукцию Copper Mountain Technologies используют в оборонной и космической промышленности США.

Контракты "СМТ" с американскими компаниями

Американская компания Pacific Antenna Systems (PAS) использовала российские компоненты "CMT" для производства спутниковых антенн. Это оборудование, в свою очередь, поставлялось Военно-морским силам США через контракты с Министерством обороны. Также "CMT" сотрудничала с NASA, AFRL и другими оборонными структурами США. Компоненты "CMT" интегрировали в системы исследования материалов и инновационные технологии, что ставит под сомнение надежность американских систем, использующих российские детали.

Участие СМТ в проектах NASA

Как вывод, можно сказать, что российская компания "Планар" через свой американский филиал Copper Mountain Technologies поставляет продукцию для оборонной промышленности США.

После вторжения России в Украину, "Планар" скрывает связи со своим американским филиалом, однако продолжает получать западные электронные компоненты. Это позволяет России использовать эти технологии для изготовления оружия. Поэтому, очевидно, что нужно усилить контроль над продукцией "CMT" в оборонных системах США.

"Ведь не стоит забывать пример использования, так называемых пейджеров, которые в определенное время могут отправить сообщение - 1С любовью из России!", – провели параллель аналитики.