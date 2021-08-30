Планировал убийство Осмаева: Офис генпрокурора передал в суд обвинение против сотрудника ФСБ

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ России. Он организовал покушение на жизнь мужа убитой участницы АТО, волонтерки Амины Окуевой – Адама Осмаева.

Имя обвиняемого в сообщении не указано. Однако должность его пособника указывает на генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, обвиняемого в государственной измене и совершении терактов.

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Его также обвиняют в планировании убийства добровольца Адама Осмаева, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

Шайтанов был на агентурной связи с полковником ФСБ России Игорем Егоровым.

"По данным следствия, сотрудник российских спецслужб по предварительному сговору с действующим на тот момент одним из руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, который выполнял роль руководства, в период с ноября 2019 года до марта 2020 года организовал законченное покушение на совершение террористического акта с целью запугивания населения", – отметили в ОГП.

По заданию куратора из ФСБ генерал-майор СБУ на территории Украины подыскивал лиц для причинения насильственной смерти майору ВС Чеченской Республики Ичкерия,

– добавили в офисе генпрокурора.

Обвиняемому инкриминируют организацию законченного покушения на совершение террористического акта (часть 2 статьи 15, частью 3 статьей 27, частью 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины).

СБУ задержала Шайтанова в 2020 году

Сотрудники контрразведки СБУ 14 апреля задержали Шайтанова. В тот же день следователи объявили ему подозрение по статье о госизмене и теракте.

Шевченковский районный суд Киева 15 апреля избрал Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Стоит отметить, что в случае доказательства вины Шайтанову грозит тюремное заключение сроком от 12 до 15 лет.

Убийство Амины Окуевой: что известно

Возле поселка Глеваха Киевской области 30 октября 2017 года неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев.

В итоге от прицельных выстрелов из автоматического оружия Амина Окуева погибла. Зато Адам Осмаев получил ранение.

В январе 2020 года исполнители были задержаны. Сейчас следственные действия продолжаются. Также осуществляют мероприятия по задержанию всех причастных к преступлению.

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