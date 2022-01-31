Планировали массовые беспорядки в Украине: в полиции рассказали о задержанных провокаторах

В Украине задержана группа людей, которые планировали массовые беспорядки. 31 января в Киеве хотели устроить стычки под Офисом Президента, участие в которых должны были принять 5 тысяч человек.

Детали рассказали на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко. О самом факте задержания сообщили накануне, однако без деталей.

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В Киеве задержана группа злоумышленников

Глава МВД отметил, что одним из способов ведения гибридной войны является организация массовых проплаченных митингов.

Вчера в Киеве задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. Количество таких лиц планировали собрать до 5 тысяч, из которых полторы тысячи составляли так называемые "титушки",

– рассказал Монастырский.

Именно "титушки" должны были устроить драки со стражами порядка. Министр говорит, что должна "обязательно пролиться кровь и примениться насилие". Злоумышленники планировали жечь шины и применять огнетушители.

Такие беспорядки должны были организовать в областях, приграничных к России

После акции в столице, беспорядки должны были "перекинуться" на приближенные с Россией области. Речь идет о Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Полиция продемонстрировала видео, на котором – организаторы беспорядков

Руководитель Нацполиции Игорь Клименко подчеркнул, что организаторы были задержаны 30 января. Сами массовые беспорядки должны были стартовать утром 31 января возле Офиса Президента.

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На брифинге продемонстрировали видео, где злоумышленники на скрытую камеру обсуждают подвоз шин и людей на акции, а также организацию "толкучки".

Ваша задача – нарастить градус столкновений. Второе – точно есть заказы, есть планы, вторая акция уже будет в феврале,

– говорит голос на видео.

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Смотрите брифинг по поводу массовых беспорядков:

В начале 2022 года в Украине – массовые псевдоминирования: