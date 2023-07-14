По данным RMF FM, мужчина планировал террористическое нападение на один из штабов полиции Нижней Силезии. На такое безумие его вдохновила деятельность "Исламского государства".
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Доказательства подготовки теракта обнаружили в доме юноши
Как сообщили в польском ведомстве, подозреваемый мужчина "поддерживал постоянную связь с лицами, называвшими себя представителями террористической организации Исламское государство". Действовал он также с согласия с ними.
В конце 2022 года мужчина принял ислам. В своей деятельности он вдохновлялся деятельностью Исламского государства и следовал примеру лидеров террористических организаций, таких как Усама Бен Ладен, Абу Бакр аль-Багдади, Анвар Аль-Авлаки,
– сообщает пресс-служба министра-координатора спецслужб.
После задержания будущего террориста сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыск в его квартире. Там они нашли доказательства подготовки к преступлению, в частности, элементы, которые могли быть использованы для изготовления пояса шахида. Также установили, что молодой человек собирал информацию о создании взрывчатки.
Также правоохранители провели обыски по месту жительства лиц, контактировавших с 18-летним юношей и знавших о запланированном нападении.
Горе-террористу "светит" длительное заключение
Как сообщила пресс-служба министра-координатора специальных служб, правоохранители задержали поляка еще 16 июня в Нижней Силезии. По ходатайству прокурора суд постановил арестовать задержанного на три месяца.
В настоящее время 18-летнему мужчине предъявлено обвинение в:
- в участии в организованной преступной группировке, направленной на совершение террористического преступления,
- в планировании совершения мероприятия с использованием взрывчатки, угрожающего жизни или здоровью многих людей или имущества в больших размерах.
Согласно польскому законодательству, такие преступления наказываются лишением свободы на срок от одного до десяти лет.
Последние теракты в мире: коротко
- 30 июня в аэропорту Кишинева мужчина, которого не впустили в страну по соображениям безопасности, открыл огонь. В результате, к сожалению, погибли два человека: 31-летний пограничник и 40-летний сотрудник службы безопасности аэропорта.
- Весной в одном из самых больших городов Израиля, в Тель-Авиве, мужчина-араб хотел переехать машиной пешеходов, а затем начал стрельбу. Однако, скорее всего, в этот апрельский день произошло два теракта с разницей в несколько минут.
- Вечером 9 марта жуткая стрельба произошла в центре Свидетелей Иеговы в Гамбурге, в результате чего погибли восемь человек. Стрельбу устроил бывший член организации, однако неизвестно, что явилось мотивом для массового убийства.