За даними RMF FM, чоловік планував терористичний напад на один із штабів поліції Нижньої Сілезії. На таке безумство його надихнула діяльність "Ісламської держави".

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Докази підготовки теракту виявили у помешканні юнака

Як повідомили у польському відомстві, підозрюваний чоловік "підтримував постійний зв'язок з особами, які називали себе представниками терористичної організації Ісламська держава". Діяв він також за згодою ними.

Наприкінці 2022 року чоловік прийняв іслам. У своїй діяльності він надихався діяльністю Ісламської держави та наслідував приклад лідерів терористичних організацій, таких як Усама Бен Ладен, Абу Бакр аль-Багдаді, Анвар Аль-Авлакі,

– повідомляє пресслужба міністра-координатора спецслужб.

Після затримання майбутнього терориста, співробітники Агентства внутрішньої безпеки провели обшук у його квартирі. Там вони виявили докази підготовки до злочину, зокрема, елементи, які могли бути використані для виготовлення пояса шахіда. Також встановили, що юнак збирав інформацію про створення вибухівки.

Також правоохоронці провели обшуки за місцем проживання осіб, які контактували з 18-річним юнаком та знали про запланований напад.

Горе-терористу "світить" тривале ув'язнення

Як повідомила пресслужба міністра-координатора спеціальних служб, правоохоронці затримали поляка ще 16 червня у Нижній Сілезії. За клопотанням прокурора суд постановив заарештувати затриманого на три місяці.

Наразі 18-річному чоловікові висунули обвинувачення в:

в участі в організованому злочинному угрупуванні, спрямованому на вчиненні терористичного злочину,

у плануванні вчинення заходу зі використанням вибухівки, що загрожує життю чи здоров'ю багатьох людей чи майну у великих розмірах.

Згідно з польським законодавством, такі злочини караються позбавленням волі на строк від одного до 10 років.

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