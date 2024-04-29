"Эвакуация из-за обстрела Кременчугской ГЭС": ГСЧС призывает не верить очередному фейку врага
Источник:ГСЧС
Спасатели в очередной раз призывают не верить лжи российских оккупантов. Собственно, враг заявляет об эвакуации из Кременчугского района Полтавской области для распространения паники.
Отметим, что в городе Кременчуг расположена гидроэлектростанция. Авторы фейков утверждают, что россияне планируют ракетные обстрелы этого объекта. В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям это опровергают.
Смотрите также Эксработник КГБ рассказал, какие операции может делать Путин
Фейковая рассылка от имени ГСЧС
В ГСЧС констатируют, что Кремль распространяется информацию якобы от имени службы через телеграм. Из текста заявления официального органа понятно, что никакой эвакуации на территории Полтавской области не происходит.
Распространяют сообщения о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов. ГСЧС Украины информирует, что это враждебный информационный вброс, направленным на дестабилизацию ситуации.
В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям акцентируют внимание на том, что следует доверять только проверенным источникам информации. Странные сообщения в телеграме от неизвестных к списку соответствующих источников не принадлежат.
Враг распространяет ложную информацию об эвакуации на Полтавщине / Изображение ГСЧС
Очевидно, этот вброс является очередным проявлением политики Кремля по информационно-психологическим операциям (ИПСО) против украинцев, которая заключается в распространении панических настроений. Важно не подвергаться влиянию Кремля и тщательно фильтровать информацию, что попадает в поле зрения.
Как не поддаваться на ИПСО российских оккупантов / Инфографика 24 Канала
Смотрите также оккупанты писали, что в отеле Николаева были иностранные наемники: кто там останавливается на самом деле
Другие нарративы пропаганды Кремля
- Спикер самопровозглашенного президента России в эти дни дал интервью. Дмитрий Песков заявил, что судьбу Зеленского – "решено", намекая, что из-за отсутствия выборов глава нашего государства не может называть себя президентом.
- Однако Песков не упомянул, что как раз из-за вторжения, начатое Россией, проведение выборов в Украине невозможно. Это заявление лишь одно из проявлений целостного нарратива Москвы относительно "незаконного захвата власти в Киеве".
- В то же время главный рупор Кремля отметил важность "достижения всех целей специальной военной операции". Песков еще раз не назвал войну войной и не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь в контексте так называемых "целей СВО".