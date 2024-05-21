В Пентагоне рассказали, когда военных инструкторов США могут отправить в Украину

США пока не планируют отправлять в Украину военных инструкторов. Там рассказали, когда это могло бы произойти.

Об этом 20 мая заявил Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун во время пресс-конференции по результатам Контактной группы по поддержке Украины.

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"Мы пока не планируем отправлять военных инструкторов в Украину"

По словам Брауна, если до полномасштабного вторжения России военные инструкторы из США находились в Украине, то "сейчас это не так".

Позвольте мне поставить эту дискуссию в контекст (дискуссию об американских инструкторах в Украине – 24 Канал). Если вернуться к февралю 2022 года, у нас там (в Украине – 24 Канал) были наши военнослужащие, которые работали на тренировках с украинцами. Сейчас этого не происходит. Когда я говорил, что когда-то в конце концов мы сможем это делать снова, это как только военный конфликт закончится, когда будет лучшая ситуация, тогда я подозреваю, мы сможем привезти инструкторов. Но пока нет планов привозить американских инструкторов в Украину,

– заявил генерал.

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