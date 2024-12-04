Собрали 300 катеров для пересечения Днепра: в ВСУ прокомментировали попытку россиян пойти на Херсон

Российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона. Также оккупанты собрали 300 катеров на левобережье для пересечения Днепра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина для Суспильного. По его словам, украинские военные готовы противодействовать любому варианту развития ситуации.

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Что сейчас происходит на Херсонщине

На Херсонском направлении российская армия постоянно осуществляет штурмы – за минувшие сутки их было семь.

Они (россияне, – 24 Канал) имеют цель захватить определенный плацдарм, удерживать его и стянуть туда как можно больше наших сил и средств. Все эти штурмы заканчиваются ничем. Все они безрезультатны. Враг несет только потери,

– отметил Владислав Волошин.

Оккупанты, по данным разведки, сейчас тренируют форсировочные штурмовые группы на полигонах на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Россияне привлекают к этим тренировкам катера так называемой Днепровской флотилии, дивизион которых был переброшен на Тендровскую и Кинбурнскую косу еще в начале осени.

Они отрабатывают элементы, скажем, форсирования водных преград, переправу десантных групп, но это для штурмов и форсирований малыми группами пехоты,

– рассказал представитель Сил обороны Юга.

Владислав Волошин подчеркнул, что информация о 300 катерах командованию ВСУ также известна. По его словам, Украина постоянно ведет активную разведку и речь идет не только о спутниках и БпЛА.

Напомним, ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что в ближайшие планы россиян входит новое наступление на Херсон. В частности оккупанты собрали 300 лодок для форсирования Днепра.