Планом России было взять Киев за 2 дня, а планом Д станет разбомбить Воронеж
Источник:фейсбук Виктора Тарана
Ушла пятая неделя войны. У свиней на фоне потерь и поражений снова меняются планы на войну.
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План А: Взять Киев через 2 дня и провести парад победы на Крещатике.
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План Б: взять Харьков, Херсон, Николаев, Одессу и сделать "ХерНР".
План В: Присоединить хотя бы оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (свиновцы находятся здесь).
План Г: Оставить хотя бы Крым.
План Д: Разбомбить Воронеж.
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Сообщается, что российское командование оттягивает существенные силы от Киева и от Николаева. О Киеве они решили пока забыть, об Одессе – в принципе забыть. Пожалуй, теперь в планах захватить хотя бы Донбасс. Хоть что-нибудь.
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