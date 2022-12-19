В Киевской ОВА назвали дату, когда область может перейти к плановым отключениям

В Киевской области продолжают бороться с последствиями атак по объектам энергетической инфраструктуры. Местные власти сообщили, когда в области снова вернутся к плановым отключениям.

Ситуация с отключениями света все еще очень сложная. Приходится бороться не только с последствиями ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но и погодными условиями.

Читайте также Украинцев предупредили о значительном дефиците электроэнергии из-за снижения температуры

Когда могут быть плановые отключения

Во время телемарафона глава ОВА Алексей Кулеба рассказал, когда Киевщина сможет перейти к плановым отключениям света. По его словам, в настоящее время в регионе введены аварийные отключения. Без электроэнергии остаются около 600 тысяч абонентов. Но все может скоро измениться.

Кулеба предположил, что с 20 декабря в области может улучшиться ситуация с подачей электроэнергии.

Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то на вторник,

– сказал он.

Заметим, что соответствующий тезис он озвучил до того, как российские военные совершили очередную массированную атаку дронами по Киеву. Не исключено, что этот оптимистический прогноз не удастся воплотить в жизнь. И к этому следует быть готовыми.

Атака дронами-камикадзе 19 декабря