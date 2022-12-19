В Киевской ОВА назвали дату, когда область может перейти к плановым отключениям
В Киевской области продолжают бороться с последствиями атак по объектам энергетической инфраструктуры. Местные власти сообщили, когда в области снова вернутся к плановым отключениям.
Ситуация с отключениями света все еще очень сложная. Приходится бороться не только с последствиями ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но и погодными условиями.
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Когда могут быть плановые отключения
Во время телемарафона глава ОВА Алексей Кулеба рассказал, когда Киевщина сможет перейти к плановым отключениям света. По его словам, в настоящее время в регионе введены аварийные отключения. Без электроэнергии остаются около 600 тысяч абонентов. Но все может скоро измениться.
Кулеба предположил, что с 20 декабря в области может улучшиться ситуация с подачей электроэнергии.
Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то на вторник,
– сказал он.
Заметим, что соответствующий тезис он озвучил до того, как российские военные совершили очередную массированную атаку дронами по Киеву. Не исключено, что этот оптимистический прогноз не удастся воплотить в жизнь. И к этому следует быть готовыми.
Атака дронами-камикадзе 19 декабря
- Российские военные в течение ночи против 19 декабря атаковали Киев иранскими беспилотниками. Около 03:15 поступило первое сообщение о попадании дроном в Киевскую область. После 4 утра появились сведения о еще одной волне атак "Шахидами".
- Пол пяти утра информацию подтвердил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он отметил, что в области и столице работает ПВО.
- Утром мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы. По его словам, на местах уже работают соответствующие службы.
- Вскоре в КМВА сообщили, что Киев выдержал несколько волн атак дронами-камикадзе. Известно, что в воздушном пространстве над столицей зафиксировали более 20 БПЛА, из которых 15 удалось сбить.
- Глава КМВА Сергей Попко отметил, что зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. Последствия атаки уже ликвидируют аварийные службы.
- Впоследствии глава ОВА Алексей Кулеба сообщил о пострадавших. По предварительной информации, речь идет о двух лицах, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.