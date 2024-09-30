Кремль планирует увеличить расходы на оборону на 30 миллиардов, но скрывает это: анализ ISW

Кремль планирует и в дальнейшем увеличивать оборонные расходы в 2025 году. Впрочем, российские чиновники отмечают запланированные социальные расходы, избегая обсуждения увеличения оборонных расходов.

Риторику Кремля проанализировали аналитики Института изучения войны (ISW). Отмечают, что попытки политиков страны-агрессора компенсировать расходы на оборону "социальными проектами", вынуждены из-за усталости россиян от войны.

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Какой бюджет заложили в России на оборону

Кабинет министров России одобрил проект федерального бюджета на 2025 – 2027 годы, в Государственную думу его подадут до 1 октября. Им предусмотрено, что федеральные доходы России вырастут почти на 12% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, а доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете увеличится до 73%.

Ранее Bloomberg писал, что согласно проекту трехлетнего бюджета, российское правительство планирует потратить 13,2 триллиона рублей (около 140 миллиардов долларов) на оборону в 2025 году – это больше, чем 10,4 триллиона рублей (около 110 миллиардов долларов), запланированных на 2024 год.

Таким образом, потратить России на национальную оборону и внутреннюю безопасность в 2025 году больше, чем расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику вместе взятые. Также Кремль увеличит расходы на секретные статьи до 12,9 триллиона рублей (около 136 миллиардов долларов).

Риторика Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство планирует выполнить "все социальные обязательства перед гражданами" и отметил запланированном финансировании медицины, пенсий и национальных проектов. Однако, трезвого ума достаточно, чтобы проанализировать российский бюджет на 2025 год и понять, что это далеко не так.

Министр финансов России Антон Силуанов признал, что "значительные ресурсы" направляются на "специальную военную операцию" России, но подчеркнул, что 40 триллионов рублей (около 424 миллиардов долларов) пойдут на 19 национальных проектов в течение 6 лет – вдвое больше, чем финансирование, выделенное на период с 2019 по 2024 год. Силуанов также подчеркнул, что Россия планирует потратить 180 миллиардов рублей (около 1,9 миллиарда долларов) на модернизацию коммунальной инфраструктуры и льготные ипотечные программы.

ISW отмечает, что кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются поддерживать поддержку войны среди общественности, усиливая внимание Кремля к социальным проектам.