Путин не остановится: политолог предположил план действий России на 2026 год

Один из важных шагов России в будущем станет попытка стабилизировать состояние своей экономики. Для этого в 2026 году страна-агрессор будет вынуждена идти на определенную договоренность с США.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко, отметив, что в рамках этой договоренности Кремль потребует снятия части санкций с России.

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Путин стремится восстановить величие России

Россия таким образом будет пытаться уменьшить свою зависимость от Китая, потому что тотально зависимое положение от этой страны абсолютно не соответствует российским интересам. Китай – это не побратим или стратегический партнер, а серьезный конкурент для России, которая хочет взаимовыгодного партнерства.

Третьим шагом, если России удастся частично снять с себя санкции и постепенно отходить от зависимости Китая, при этом стабилизировав экономику, будет попытка использовать дестабилизацию на Ближнем Востоке.

"Это как фактор объединения Глобального Юга против общего коллективного Запада и прежде всего – США. Ситуация вокруг Ирана будет продолжать раскручиваться. Тот позитив, который, как думает Трамп, он достиг, является только тактическим", – считает Буряченко.

А вот стратегически уже запущены процессы, которые, как заметил политолог, вероятнее всего являются необратимыми. Этим сейчас будет активно пользоваться Россия. Ведь Путин попытается восстановить Советский Союз, но не через территорию, а через влияние.

Он будет пытаться восстановить конструкцию Ялтинского-Потсдамского мира, по сути он двухполярный. Он хочет вывести Россию на второй полюс,

– озвучил Буряченко.

Сам глава Кремля, со слов политолога, сделать это не может, потому что у России нет на это ресурсов, экономики. Поэтому вероятнее страна-агрессор будет планировать объединение ресурсно-финансового потенциала Китая, опыта гибридных войн и многолетнего дипломатического опыта России.

Именно этот план вероятнее всего зреет в голове Путина и его окружения по восстановлению величия России. Если его не остановить на российско-украинской войне, то конечно он и не остановится,

– подытожил политолог.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И на днях сделал громкое заявление, которое поразило ЕС. Как пишут СМИ, он озвучил, что Пекин не может позволить России проиграть в войне в Украине. При этом он опроверг информацию о том, что Китай оказывает денежную или военную помощь России.