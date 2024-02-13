Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, что стратегию России на фронте на 2024 год озвучил Владимир Путин в конце 2023-го. В то же время ничего нового он не сообщил.
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Глава Кремля говорил о главной задаче, которую должна выполнить российская армия до конца 2024 года – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей.
"Напомню, что на сегодня эта задача не выполнена. Хотя Путин давал приказ полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до июня 2022 года. Прошло уже почти 2 года, а цели до сих пор не достигнуты", – отметил офицер ВСУ.
Стремятся показать хоть какой-то результат
В то же время главная задача противника, по мнению Березовца, заключается прежде всего в достижении того, что они называют целями так называемой "СВО". Среди таких целей оккупантов – "полная ликвидация" Вооруженных Сил Украины как единственной силы, которая стоит на пути планов противника уничтожить государственный суверенитет и независимость Украины.
Также россиянам критически важно вернуться в регионы, которые были деоккупированы во время украинского наступления осенью 2022 года. Противника бесспорно интересует Харьковская область, где он пытается отодвинуть наши подразделения за реку Оскол.
Кроме того, оккупанты пробуют продвигаться в направлении от Кременной до Лимана с целью также отбросить украинские подразделения за реку на этом участке фронта. К тому же они пытаются устранить ключевую для них угрозу в Авдеевке, за которую идут ожесточенные бои в течение многих месяцев,
– отметил Березовец.
Однако россияне, чувствуя серьезную неподготовленность собственного личного состава, начали бросать туда все больше и больше пехоты. Они стремятся показать любой результат до дедлайна – даты так называемых президентских выборов в России. А Путину, по словам офицера ВСУ, важно продемонстрировать хоть какую-то "победу" уже в первом туре, ведь растягивать голосование на два тура он не собирается.
"Поэтому для противника критически важно сейчас достичь победы где угодно, но в приоритете для него – Купянск и Авдеевка", – отметил Тарас Березовец.
Больше о планах России относительно войны
- Издание BILD, ссылаясь на данные немецкой разведки, рассказало о планах России до 2026 года. По информации таблоида, россияне хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также Харьков, Днепр и Запорожье и другие украинские города.
- В то же время на юге оккупанты планируют удерживать оборону по Днепру, а наступать на Херсон или Одессу якобы не собираются.
- В ГУР МО отметили, что враг намерен продвигаться дальше на фронте. Однако для осуществления своих планов россияне не имеют соответствующих сил и средств.
- Также глава ГУР Кирилл Буданов в декабре 2023-го заявил, что у России нет намерений воевать в 2025 году. Однако он отметил, что к концу 2024-го они могут скорректировать свои планы.