Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, що стратегію Росії на фронті на 2024 рік озвучив Владімір Путін наприкінці 2023-го. Водночас нічого нового він не повідомив.

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Очільник Кремля говорив про головне завдання, яке має виконати російська армія до кінця 2024 року – це повна окупація Донецької і Луганської областей.

"Нагадаю, що на сьогодні це завдання не виконане. Хоча Путін давав наказ повністю окупувати Донецьку і Луганську області до червня 2022 року. Минуло вже майже 2 роки, а цілі досі не досягнуті", – нагадав офіцер ЗСУ.

Прагнуть показати хоч якийсь результат

Водночас головне завдання противника, на думку Березовця, полягає насамперед в досягненні того, що вони називають цілями так званої "СВО". Серед таких цілей окупантів – "повна ліквідація" Збройних Сил України як єдиної сили, яка стоїть на заваді планів противника знищити державний суверенітет і незалежність України.

Також росіянам критично важливо повернутися в регіони, які були деокуповані під час українського наступу восени 2022 року. Противника безперечно цікавить Харківщина, де він намагається відсунути наші підрозділи за річку Оскіл.

Крім того, окупанти пробують просуватися в напрямку від Кремінної до Лимана з метою так само відкинути українські підрозділи за річку на цій ділянці фронту. До того ж вони намагаються усунути ключову для них загрозу в Авдіївці, за яку точаться запеклі бої протягом багатьох місяців,

– наголосив Березовець.

Однак росіяни, відчуваючи серйозну непідготовленість власного особового складу, почали кидати туди все більше і більше так піхоти. Вони прагнуть показати будь-який результат до дедлайну – дати так званих президентських виборів в Росії. А Путіну, за словами офіцеру ЗСУ, важливо продемонструвати бодай якусь "перемогу" вже в першому турі, адже розтягувати голосування на два тури він не збирається.

Зверніть увагу! Голосування на виборах президента Росії відбудеться 15 – 17 березня 2024 року.

"Тому для противника критично важливо зараз досягти перемоги будь-де, але в пріоритеті для нього – Куп'янськ та Авдіївка", – зазначив Тарас Березовець.

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