Три разбитые надежды Путина: как БРИКС стал разочарованием диктатора
Завершился саммит БРИКС, который проходил 22 – 24 октября в Казани. Владимир Путин возлагал большие надежды на это событие, ведь планировал пошатнуть силу Запада и стать лидером среди стран-участников экономического объединения, которые прибыли в Россию.
Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что надежды кремлевского диктатора разбились вдребезги после завершения саммита БРИКС. Российская пропаганда, политики и сам Путин до начала этого события активно высказывались об успешных результатах встречи, однако что-то пошло не так.
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Разбитые надежды Путина
Игорь Яковенко назвал три разбитые надежды кремлевского диктатора, которые провалились после саммита в России.
Первое – Путин думал, что объединение БРИКС выберет валюту, которая станет альтернативой доллару. Он мечтал, что американская валюта обвалится, а вместе с ней рухнут Соединенные Штаты Америки.
Ничего не получилось, ведь никто даже не поднимал вопрос об этом,
– заметил оппозиционный журналист.
Второе – Путин ожидал, что саммит БРИКС станет тем двигателем, который поможет свергнуть Запад.
Тоже ничего не получилось, потому что оказалось, что участники этого объединения торгуют с Западом в 4 раза больше, чем между собой. Именно поэтому идти против западного мира никто не захотел, кроме Путина,
– сказал Игорь Яковенко.
Он отметил, что все участники съезда демонстрировали максимальную лояльность по отношению к Западу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул заседание БРИКС, не дождавшись завершения, ведь имел запланированную встречу с Олафом Шольцом.
"Этим поступком он показал свои приоритеты. Встреча с одним из лидеров западного мира оказалась важнее, чем съезд более 30 представителей Глобального Юга", – подчеркнул журналист.
Третье – Путин предпринял попытку превратить БРИКС в собственную площадку, где он будет лидером.
Диктатор активно приглашал на этот съезд представителей Никарагуа, Венесуэлы и Казахстана. Он ожидал, что их присутствие придаст ему больше веса на саммите, но ничего не получилось.
Интересно. Военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что Китай и Индия фактически взяли руководство организацией БРИКС в свои руки, оставив Россию на второстепенных ролях. Он также считает, что Казахстан и Бразилия, сознательно дистанцируются от БРИКС, демонстрируя нежелание идти против Запада.
По словам Игоря Яковенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался участвовать в саммите, а что касается Венесуэлы и Никарагуа, то Бразилия заблокировала их вступление в организацию БРИКС.