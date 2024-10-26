Три разбитые надежды Путина: как БРИКС стал разочарованием диктатора

Завершился саммит БРИКС, который проходил 22 – 24 октября в Казани. Владимир Путин возлагал большие надежды на это событие, ведь планировал пошатнуть силу Запада и стать лидером среди стран-участников экономического объединения, которые прибыли в Россию.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что надежды кремлевского диктатора разбились вдребезги после завершения саммита БРИКС. Российская пропаганда, политики и сам Путин до начала этого события активно высказывались об успешных результатах встречи, однако что-то пошло не так.

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Разбитые надежды Путина

Игорь Яковенко назвал три разбитые надежды кремлевского диктатора, которые провалились после саммита в России.

Первое – Путин думал, что объединение БРИКС выберет валюту, которая станет альтернативой доллару. Он мечтал, что американская валюта обвалится, а вместе с ней рухнут Соединенные Штаты Америки.

Ничего не получилось, ведь никто даже не поднимал вопрос об этом,

– заметил оппозиционный журналист.

Второе – Путин ожидал, что саммит БРИКС станет тем двигателем, который поможет свергнуть Запад.

Тоже ничего не получилось, потому что оказалось, что участники этого объединения торгуют с Западом в 4 раза больше, чем между собой. Именно поэтому идти против западного мира никто не захотел, кроме Путина,

– сказал Игорь Яковенко.

Он отметил, что все участники съезда демонстрировали максимальную лояльность по отношению к Западу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул заседание БРИКС, не дождавшись завершения, ведь имел запланированную встречу с Олафом Шольцом.

"Этим поступком он показал свои приоритеты. Встреча с одним из лидеров западного мира оказалась важнее, чем съезд более 30 представителей Глобального Юга", – подчеркнул журналист.

Третье – Путин предпринял попытку превратить БРИКС в собственную площадку, где он будет лидером.

Диктатор активно приглашал на этот съезд представителей Никарагуа, Венесуэлы и Казахстана. Он ожидал, что их присутствие придаст ему больше веса на саммите, но ничего не получилось.

Интересно. Военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что Китай и Индия фактически взяли руководство организацией БРИКС в свои руки, оставив Россию на второстепенных ролях. Он также считает, что Казахстан и Бразилия, сознательно дистанцируются от БРИКС, демонстрируя нежелание идти против Запада.

По словам Игоря Яковенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался участвовать в саммите, а что касается Венесуэлы и Никарагуа, то Бразилия заблокировала их вступление в организацию БРИКС.