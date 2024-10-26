Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що надії кремлівського диктатора розбились вщент після завершення саміту БРІКС. Російська пропаганда, політики та сам Путін до початку цієї події активно висловлювались про успішні результати зустрічі, проте щось пішло не так.

Дивіться також Саміт БРІКС у Казані: як зганьбився генсек ООН та який хитрий план придумали Путін і Сі

Розбиті надії Путіна

Ігор Яковенко назвав три розбиті надії кремлівського диктатора, які провалились після саміту у Росі.

Перше – Путін думав, що об'єднання БРІКС обере валюту, яка стане альтернативою долара. Він мріяв, що американська валюта обвалиться, а разом з нею рухнуть Сполучені Штати Америки.

Нічого не вийшло, адже ніхто навіть не порушував питання про це,

– зауважив опозиційний журналіст.

Друге – Путін очікував, що саміт БРІКС стане тим рушієм, який допоможе повалити Захід.

Теж нічого не вийшло, бо виявилось, що учасники цього об'єднання торгують із Заходом в 4 рази більше, ніж між собою. Саме тому йти проти західного світу ніхто не захотів, крім Путіна,

– сказав Ігор Яковенко.

Він зауважив, що всі учасники з'їзду демонстрували максимальну лояльність щодо Заходу. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді покинув засідання БРІКС, не дочекавшись завершення, адже мав заплановану зустріч з Олафом Шольцом.

"Цим вчинком він показав свої пріоритети. Зустріч з одним із лідерів західного світу виявилась важливішою, ніж з'їзд понад 30 представників Глобального Півдня", – підкреслив журналіст.

Третє – Путін здійснив спробу перетворити БРІКС на власний майданчик, де він буде лідером.

Диктатор активно запрошував на цей з'їзд представників Нікарагуа, Венесуели та Казахстану. Він очікував, що їхня присутність додасть йому більше ваги на саміті, але цього не сталось.

Цікаво. Військовий експерт Роман Світан висловив думку, що Китай та Індія фактично взяли керівництво організацією БРІКС у свої руки, залишивши Росію на другорядних ролях. Він також вважає, що Казахстан і Бразилія, свідомо дистанціюються від БРІКС, демонструючи небажання йти проти Заходу.

За словами Ігоря Яковенка, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився брати участь у саміті, а щодо Венесуели та Нікарагуа, то Бразилія заблокувала їхній вступ до організації БРІКС.