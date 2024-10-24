У декларації саміту БРІКС показує, що Росія ще не отримала міжнародної підтримки та не створила альтернативної структури безпеки, якої прагнуть у Кремлі. В документі війна Росії проти України згадується всього один раз.

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Мирне врегулювання та дипломатія

У декларації саміту мовиться, що всі підписанти повинні діяти відповідно до принципів Статуту ООН. Зокрема, також і відповідно до положення про повагу до територіальної цілісності. Там також зазначено, що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції, які передбачають забезпечення мирного врегулювання війни шляхом перемовин і дипломатії.

В ISW наголосили, що Україна діє відповідно до принципів Статуту ООН та визнає його головним шляхом для досягнення миру. Аналітики наголосили на незаконності російської війни з точки зору міжнародного права.

У МЗС України відреагували на Казанську декларацію. У відомстві зазначили, що вона демонструє неспроможність Росії "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту.

Крім цього, вона також показує що країни БРІКС не об'єднані навколо війни Росії проти України.