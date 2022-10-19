Путин демонстрирует слабость и разочаровывает всех, на кого опирался: анализ ISW

Полномасштабная война, которую объявила Россия Украине, негативно повлияла не только на саму страну-агрессора. Она еще и изрядно ударила по Путину, от которого начинают отворачиваться все.

В свете успешного контрнаступления ВСУ, Путин все сильнее закрывается в своем пузыре. В нем диктатора окружают только преданные последователи. Также глава Кремля полагается на молчаливое большинство русского населения. Тех, кто беспрекословно подчинится его приказам.

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Путин своими действиями раскалывает общество

Президент России почти восемь месяцев пытался выстроить систему так, чтобы как военные, так и народ верили в его максималистические цели в Украине. Диктатор стремился собрать вокруг себя тех, кто будет поддерживать его взгляды по идеологическим или практическим соображениям.

Как отметили в Институте по изучению войны, Путин удвоил свои главные цели и нарративы. Более того, он все чаще тяготеет к крайним националистам, которые искренне желают добиться успеха в войне. И их, как и самого диктатора, мало интересует цена этой победы.

Сейчас же наблюдается множество противоречий как в заявлениях, так и в действиях Путина. И это изрядно раскалывает российское общество и армию страны-агрессора.

Попытка Путина удвоить свои цели в Украине, какими бы очевидными ни были риски, свидетельствует о его долгосрочной цели. По словам аналитиков, президент России стремится победить в Украине, возможно благодаря наращиванию сил. Собственно, для этого и введена частичная мобилизация

Без побед на фронте Путина ожидает крушение

Но здесь есть ряд "но". Прежде диктатору нужно будет на постоянной основе подпитывать аппетит крайних националистов, стремящихся к победе. И говорится о реальных достижениях, которых враг достичь на фронте не может.

Кроме того, вскоре Путин может столкнуться с ключевыми элементами своего же режима. Теми, кто не планирует жертвовать всем, чтобы Россия смогла достичь максималистических целей диктатора в войне против Украины.

Более того, Путин начал демонстрировать слабость. И попытка укрепить свою систему проектирования власти может только навредить диктатору. Кроме того, население страны также теряет веру в "сильную руку" из Кремля. И это только начало.

В то же время следует понимать, что мгновенно Путин не станет уязвимым. Но накопление рисков для главы страны может расти со временем. А военные неудачи на фронте лишь усугубят раскол внутри режима, который построил сам диктатор. И именно поэтому, убеждены аналитики из Института, Запад должен помочь Украине одолеть Россию как можно скорее.

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