У Зеленского сказали, где Россия будет наступать летом

По состоянию на середину мая российские оккупанты не достигли ожидаемого результата на поле боя. Однако в 2026 году враг и дальше будет сконцентрирован на попытках выйти на административные границы Донецкой области.

Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил 24 Каналу, что россияне будут развивать свое наступление также на Запорожском направлении – на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Россияне часто уточняют свои планы прежде всего по срокам, но сейчас они не выполнили ни одного дедлайна.

Достигнут ли россияне поставленных целей?

Павел Палиса отметил, что у захватчиков была задача до конца апреля захватить Константиновку, но они далеки от достижения этой цели. Российское руководство дало своим группировкам приказ создать условия и начать штурм Краматорско-Славянской агломерации в конце мая – начале июня. Очевидно, что эта задача также не будет выполнена.

"Учитывая то, что вижу, в целом я не верю в то, что в ближайшие 3 – 4 месяца россияне будут способны выполнить поставленные задачи. Кроме того, задачу, которую им поставили до начала сентября – выйти на административную границу Донецкой области – они тоже не выполнят. Я более склонен считать, что до конца года им это также не удастся", – заявил заместитель руководителя ОПУ.

Обратите внимание! Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая сообщил, что Россия уже начала весенне-летнее наступление. Однако сейчас оккупанты не используют бронетехнику, поэтому не стоит ожидать обострения.

Летнее наступление России: что планирует враг?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует наступление и пополнение войска. В частности, путем расширения мобилизации. Поэтому перед Украиной стоит цель увеличить безвозвратные потери России, расширить применение БПЛА на поле боя и более активно наносить удары по российскому оборонному и нефтяному сектору.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") раскрыл, чего ждать от россиян летом. Он подчеркнул, что сейчас много говорят о летнем наступлении врага, однако не говорится о массированных атаках бронетехникой. Оккупанты осуществляют атаки небольшими пехотными группами, которые активно ликвидируются Силами обороны Украины.