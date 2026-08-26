Готовятся к новым атакам: офицер ВСУ сообщил о планах врага на осень

Российские оккупационные войска разрабатывают планы очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени. Враг накапливает резервы и не отказывается от намерений наносить новые удары по украинским городам.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу о ключевых направлениях действий врага в ближайшие месяцы. По его словам, оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках прорваться вглубь украинской обороны на востоке.

Какова главная цель оккупантов на востоке

Как отметил военнослужащий, ключевой оперативно-стратегической целью российских войск на ближайшее время остается Славянско-Краматорская агломерация. Для реализации этого замысла враг пытается оказывать давление сразу с нескольких направлений.

С юга самая горячая точка на данный момент – это Константиновка. Враг сегодня оказывает давление на этот населенный пункт, пытается все глубже проникать личным составом, чтобы создавать проблемы в наших тылах,

– подчеркнул Ткачук.

По его словам, оккупационные войска также пытаются прорваться через Доброполье, чтобы сформировать клешни вокруг украинской обороны. Параллельно россияне наступают с севера со стороны Лимана и с востока со Северского направления в сторону Николаевки.

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Чтобы компенсировать потери и сохранить темп наступления, Кремль планирует привлечь новые силы. Анонсированные мобилизационные меры врага на осень будут направлены именно на подкрепление штурмов в Донецкой области.

"Россияне будут искать резервы, в частности те анонсированные мобилизационные действия, которые они хотят провести осенью этого года, будут направлены на то, чтобы усилить давление на Славянско-Краматорскую агломерацию", – подчеркнул Андрей Ткачук.

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Помимо боев на линии соприкосновения, противник готовит новые атаки на тыловые города Украины, в частности на Киев. Особенно тяжелой остается ситуация в приграничных и прифронтовых областях, в частности в Черниговской и Херсонской областях, где захватчики сознательно терроризируют гражданское население с помощью дронов и артиллерии.