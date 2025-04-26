Реальные бои или контроль для галочки: что враг будет делать на Днепропетровщине

До Днепропетровской области российским военным остается несколько километров. Враг оккупировал село Преображенка, приближается к Котляровке и Троицкому. Однако продвигаются оккупанты очень медленно.

Такое мнение 24 Каналу высказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец, отметив, что это делает маловероятным прорыв врага в область. В противном случае – Кремль использует это для своих политических требований.

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Что враг будет делать на Днепропетровщине

Координатор группы "Информационное сопротивление" отметил, что на границе с Днепропетровской областью россияне не успевают за своим "графиком" по темпу. Противник планировал зайти в эту область до середины апреля этого года.

Возможно, что Кремль использует вход своих войск в Днепропетровскую область в прямых переговорах с Украиной, чтобы обменять это на выгодные себе предложения.

Цели могут быть разнообразны. Я бы не привязывался к конкретным датам, например, 9 мая. Российская армия ползет очень медленно и кроваво, ведь имеет большие потери. Однако ползет,

– подытожил Машовец.

Насколько враг близко к Днепропетровщине: смотрите карту

Кстати, ветеран российско-украинской войны и майор запаса Алексей Гетьман сообщил, что попытки выйти к границе Днепропетровской области – это исключительно политическая задача, ведь административные границы являются условными, а физической линии на поле нет.