Реальные бои или контроль для галочки: что враг будет делать на Днепропетровщине
- Российские войска медленно продвигаются в Днепропетровскую область, однако оккупировали село Преображенка, приближаясь к Котляровке и Троицкому.
- Координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец отмечает, что продвижение врага маловероятно, но Кремль может использовать это для определенных целей.
До Днепропетровской области российским военным остается несколько километров. Враг оккупировал село Преображенка, приближается к Котляровке и Троицкому. Однако продвигаются оккупанты очень медленно.
Такое мнение 24 Каналу высказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец, отметив, что это делает маловероятным прорыв врага в область. В противном случае – Кремль использует это для своих политических требований.
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Что враг будет делать на Днепропетровщине
Координатор группы "Информационное сопротивление" отметил, что на границе с Днепропетровской областью россияне не успевают за своим "графиком" по темпу. Противник планировал зайти в эту область до середины апреля этого года.
Возможно, что Кремль использует вход своих войск в Днепропетровскую область в прямых переговорах с Украиной, чтобы обменять это на выгодные себе предложения.
Цели могут быть разнообразны. Я бы не привязывался к конкретным датам, например, 9 мая. Российская армия ползет очень медленно и кроваво, ведь имеет большие потери. Однако ползет,
– подытожил Машовец.
Насколько враг близко к Днепропетровщине: смотрите карту
Кстати, ветеран российско-украинской войны и майор запаса Алексей Гетьман сообщил, что попытки выйти к границе Днепропетровской области – это исключительно политическая задача, ведь административные границы являются условными, а физической линии на поле нет.