Таку думку 24 Каналу висловив координатор групи "Інформаційний спротив", полковник запасу Костянтин Машовець, зауваживши, що це робить малоймовірним прорив ворога в область. В іншому випадку – Кремль використає це для своїх політичних вимог.

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Що ворог буде робити на Дніпропетровщині

Координатор групи "Інформаційний спротив" зазначив, що на кордоні з Дніпропетровщиною росіяни не встигають за своїм "графіком" щодо темпу. Противник планував зайти в цю область до середини квітня цього року.

Можливо, що Кремль використає вхід своїх військ в Дніпропетровську область у прямих переговорах з Україною, щоб обміняти це на вигідні собі пропозиції.

Цілі можуть бути різноманітні. Я б не прив'язувався до конкретних дат, наприклад, 9 травня. Російська армія повзе дуже повільно і криваво, адже має великі втрати. Однак повзе,

– підсумував Машовець.

Наскільки ворог близько до Дніпропетровщини: дивіться карту

До речі, ветеран російсько-української війни та майор запасу Олексій Гетьман повідомив, що спроби вийти до кордону Дніпропетровської області – це винятково політичне завдання, адже адміністративні межі є умовними, а фізичної лінії на полі немає.