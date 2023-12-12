Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что россияне могут пробовать наступать до конца февраля или, возможно, до середины марта. Он добавил, что также к этому прилагаются вражеские атаки "Шахедами" и ракетами. Аналитики предполагают, что оккупанты пытаются перехватить и удержать инициативу до выборов президента России весной 2024 года.

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"Это – новый "круг". В мае закончилась российская фаза наступления. После этого началась наша очередь – украинские военные начали наступать. Россияне говорят: "Теперь наша очередь", – сказал Ступак.

Украинская армия должна держать удар. Это можно сделать благодаря поставкам вооружения. Именно поэтому важно разблокировать вопрос предоставление военной помощи от США.

Ведь кроме финансирования и помощи, это сигнал для европейцев, что им нужно продолжать помогать.

Надо показывать европейцам, что американцы с нами, и вы должны тоже следовать американскому примеру,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

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