Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що росіяни можуть пробувати наступати до кінця лютого чи, можливо, до середини березня. Він додав, що також до цього додаються ворожі атаки "Шахедами" та ракетами. Аналітики припускають, що окупанти намагаються перехопити та втримати ініціативу до виборів президента Росії навесні 2024 року.

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"Це – нове "коло". У травні закінчилася російська фаза наступу. Після цього почалася наша черга – українські військові почали наступати. Росіяни кажуть: "Тепер наша черга", – сказав Ступак.

Українська армія має тримати удар. Це можна буде зробити завдяки постачанням озброєння. Саме тому важливо розблокувати питання надання військової допомоги від США.

Адже окрім фінансування та допомоги, це сигнал для європейців, що їм треба продовжувати допомагати.

Треба показувати європейцям, що американці з нами, і ви повинні теж наслідувати американський приклад,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Війна Росії проти України: яка ситуація