Легче точно не будет, – боец ВСУ объяснил угрожающие намерения россиян в новом году

Сейчас Украина в горячей фазе войны. Военнослужащие предупреждают, что есть угроза потери пяти городов – Часового Яра, Мирнограда, Покровска, Курахово и Новоселки.

В эфире 24 Канала эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко оценил ситуацию на фронте и предположил, как будут действовать россияне в новом году.

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Какие вызовы ждут Украины в ближайшее время

Россияне готовы бросить в бой все свои карты в виде очередных согнанных российских оккупантов, поставленной на колеса техники, или поднятой в небо авиации. Им это важно, потому что у них "горят" очередные дедлайны – Новый 2025 год.

Живой силы у россиян еще достаточно много. Они способны бросать ее в бой, поэтому в ближайшее время будут вызовы, прежде всего связанные с новым годом и геополитическими ожиданиями путинского режима на переговорный процесс.

Поэтому легче не станет, но то, что мы осознаем, какие мотивы двигают российским генералитетом, позволяет нам быть сильнее, а врагу не придает силы.

– отметил Варченко.

Врагу скоро надо будет отчитываться об "успехах" в 2024 году и захваченных городах. Впрочем, отчитаться можно только о захвате районных центров – Авдеевки и Угледара.

Нам важно, чтобы оккупанты не достигали поставленных целей и не имели дополнительных оснований, чтобы поднять боевой дух своего населения,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Кроме того, россиянам надоедает ситуация с частью Курской области, которую контролируют Вооруженные Силы Украины. Они пытаются вытеснить украинские подразделения в инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

"Они уже понимают, что к новому году многое не удастся, ведь украинцы тоже демонстрируют успешные операции по уничтожению в большом количестве вражеской техники, отражению захваченных плацдармов и населенных пунктов", – добавил военнослужащий ВСУ.