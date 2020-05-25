Платежки на электричество разделят, как это было с газом: что известно
Украинские власти планируют разделить платежки на электричество для населения. Таким образом, будет две отдельных платежки – одна на поставку, а вторая на транспортировку. С 1 января похожее произошло на рынке газа.
Заява НРЕКП щодо розділення платіжок на електрику
Про це розповів Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НРЕКП). Такі його слова передає видання "БизнесЦензор".
До теми Ціни на світло можуть зрости: Міненерго представило меморандум по "зеленій енергетиці"
Тарасюк, зокрема, нагадав, що для промислових споживачів такий поділ уже існує. Надалі це чекає на всі сфери енергетики.
Так працює енергетика в усі країнах. Тому що транспортування – це природна монополія, а поставка – це конкурентний ринок, і ці послуги мають надавати різні компанії,
– зауважив керівник НРЕКП.
Зверніть увагу Тарифи на газ у червні 2020: скільки заплатять українці
Що передувало цим словам
1 січня 2020 року було розділено платіжки за газ і на транспортування газу. Відбулось це у межах реформи на газовому ринку України.
Раніше, у квитанціях міськгазів і облгазів було нарахування за послугу з транспортування газу. А тепер відповідні суми надсилають споживачам окремим рахунком.
Як розраховують ціну за доставку газу? Індивідуально. Обсяг використаного палива в минулому газовому році (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.
На думку багатьох споживачів, таке нововведення призвело до підвищення кінцевої вартості газу. Натомість уряд запевняє у здешевленні блакитного палива для населення.
Це рішення викорінює олігархічну монополію. Зараз з’явився цивілізований ринок енергоносіїв – постачальників послуг більше не будуть нав’язувати! Кожен споживач зможе сам обирати собі кращі умови,
– пояснював взимку тодішній прем’єр Олексій Гончарук.
Також він переконував, що тарифи на газ у попередні роки зростали через ручне регулювання у секторі.