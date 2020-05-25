Платежки на электричество разделят, как это было с газом: что известно

Украинские власти планируют разделить платежки на электричество для населения. Таким образом, будет две отдельных платежки – одна на поставку, а вторая на транспортировку. С 1 января похожее произошло на рынке газа.

Заява НРЕКП щодо розділення платіжок на електрику

Про це розповів Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НРЕКП). Такі його слова передає видання "БизнесЦензор".

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Тарасюк, зокрема, нагадав, що для промислових споживачів такий поділ уже існує. Надалі це чекає на всі сфери енергетики.

Так працює енергетика в усі країнах. Тому що транспортування – це природна монополія, а поставка – це конкурентний ринок, і ці послуги мають надавати різні компанії,

– зауважив керівник НРЕКП.

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Що передувало цим словам

1 січня 2020 року було розділено платіжки за газ і на транспортування газу. Відбулось це у межах реформи на газовому ринку України.

Раніше, у квитанціях міськгазів і облгазів було нарахування за послугу з транспортування газу. А тепер відповідні суми надсилають споживачам окремим рахунком.

Як розраховують ціну за доставку газу? Індивідуально. Обсяг використаного палива в минулому газовому році (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.

На думку багатьох споживачів, таке нововведення призвело до підвищення кінцевої вартості газу. Натомість уряд запевняє у здешевленні блакитного палива для населення.

Це рішення викорінює олігархічну монополію. Зараз з’явився цивілізований ринок енергоносіїв – постачальників послуг більше не будуть нав’язувати! Кожен споживач зможе сам обирати собі кращі умови,

– пояснював взимку тодішній прем’єр Олексій Гончарук.

Також він переконував, що тарифи на газ у попередні роки зростали через ручне регулювання у секторі.