В РФ могут ввести платный выезд из страны для россиян

В Госдуме России обсуждают идею введения сборов с граждан, выезжающих за границу. Там объясняют эту инициативу тем, что якобы это нужно для обеспечения их эвакуации в экстренных случаях.

Отмечается, что российские депутаты и представители туристической сферы на фоне войны на Ближнем Востоке предложили создать единый гарантийный фонд для эвакуации российских туристов. Об этом пишет "Верстка".

Что известно об этой идее?

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил наполнять фонд для эвакуации туристов путем небольших взносов в размере до 300 рублей. Это примерно 166 гривен.

Наполнялся бы по копейке с каждого туриста независимо от того, каким способом он отправился за границу,

– сказал он.

14 марта глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что идею введения сбора за поездки россиян за границу "стоит обсудить". По его мнению, это может поддержать внутренний туризм и экономику.

Тарбаев отметил, что в течение 2024 года россияне потратили за рубежом около 700 миллиардов рублей. По его словам, эти средства могли бы остаться внутри страны, создавая рабочие места и увеличивая налоговые поступления. Он также согласился с идеей создания компенсационного фонда для экстренной эвакуации граждан. В то же время предполагал отчисления взноса не с туристов, а с операторов.

Однако позже депутат заявил, что его слова были неправильно переданы. Тарбаев заверил, что сборы или налоги для туристов "не рассматривают и не планируют вводить". Стоит напомнить, что эта идея взыскания средств с граждан России за выезд за границу обсуждается уже несколько лет.

Какова ситуация в России?