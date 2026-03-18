В РФ могут ввести платный выезд из страны для россиян
- В Госдуме России обсуждают идею сбора средств с граждан, которые выезжают за границу, якобы для создания гарантийного фонда эвакуации.
- Однако впоследствии глава комитета Госдумы по туризму отметил, что сборы с туристов не планируют вводить, а идею обсуждают уже несколько лет.
В Госдуме России обсуждают идею введения сборов с граждан, выезжающих за границу. Там объясняют эту инициативу тем, что якобы это нужно для обеспечения их эвакуации в экстренных случаях.
Отмечается, что российские депутаты и представители туристической сферы на фоне войны на Ближнем Востоке предложили создать единый гарантийный фонд для эвакуации российских туристов. Об этом пишет "Верстка".
Что известно об этой идее?
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил наполнять фонд для эвакуации туристов путем небольших взносов в размере до 300 рублей. Это примерно 166 гривен.
Наполнялся бы по копейке с каждого туриста независимо от того, каким способом он отправился за границу,
– сказал он.
14 марта глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что идею введения сбора за поездки россиян за границу "стоит обсудить". По его мнению, это может поддержать внутренний туризм и экономику.
Тарбаев отметил, что в течение 2024 года россияне потратили за рубежом около 700 миллиардов рублей. По его словам, эти средства могли бы остаться внутри страны, создавая рабочие места и увеличивая налоговые поступления. Он также согласился с идеей создания компенсационного фонда для экстренной эвакуации граждан. В то же время предполагал отчисления взноса не с туристов, а с операторов.
Однако позже депутат заявил, что его слова были неправильно переданы. Тарбаев заверил, что сборы или налоги для туристов "не рассматривают и не планируют вводить". Стоит напомнить, что эта идея взыскания средств с граждан России за выезд за границу обсуждается уже несколько лет.
Какова ситуация в России?
The Moscow Times пишет, что все больше россиян оказываются за чертой бедности. По данным Росстата, доля людей с доходами ниже черты бедности в прошлом году снизилась с 7,1% до 6,7%. Однако на самом деле реальный уровень бедности в России может быть в разы выше.
Экономика России катится в пропасть. В частности, крупнейший производитель алюминия в России компания "Русал" зафиксировала рекордные убытки в 2025 году – 455 миллионов долларов.
Также крупнейший в России производитель труб останавливает работу. Производитель стальных труб "Трубная металлургическая компания" решил прекратить работу одного трубопрокатного цеха на Первоуральском новотрубном заводе. Причина – низкий спрос на этот товар в России и падение продаж.