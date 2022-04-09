"Плазма" не влезала в танк, поэтому ее разбили, – Чаус о мародерстве и жалкости оккупантов

Российские оккупанты отличились в Украине многими мародерскими "подвигами". Солдаты российской армии воруют все, что попадает под руку, и отсылают домой из Беларуси.

Как рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, российские оккупанты удивили размахом краж. Они выносили из домов украинцев все, что попадалось под руку.

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Кража "плазмы"

Особой популярностью у оккупантов пользовались телевизоры. Впрочем, запихнуть "плазму" в технику оркам не всегда удавалось.

"Плазма" не влезала в танк или в БТР – они ее разбили. Они вырывали стенки детские. Для них даже вода и газ в домах были шоком,

– рассказал Чаус.

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