Мне сразу говорили, что жить не буду, – "Тайра" рассказала о своем плену

Украина не бросает своих людей и делает все возможное, чтобы вырвать их из лап врага. Недавно удалось освободить волонтера Юлию Паевскую с позывным "Тайра".

Ее оккупанты взяли в плен в Мариуполе еще в марте. Теперь она впервые пообщалась с журналистами после освобождения.

На тему "Тайра" написала первый пост после освобождения из плена и коротко рассказала о том, что пережила

Как оккупанты относятся к пленным

"Тайра" рассказала об определенных моментах и тяжелых ситуациях плена. О своих мыслях, эмоциях и чувствах все это время. Также рассказала об отношении оккупантов к пленным. По ее словам, оно ужасное.

Я за все время не имела не то что каких-то комфортных для женщины вещей, у меня ничего не было. В чем я была – это один комплект белья, брюки, кроссовки и немного одежды. Остальное отобрали. Не предоставили ни телефона, ни медицинской помощи. Однажды позже фельдшер мне помогла, и это было очень достойно, но однажды. Мне сразу сказали – жить не буду,

– рассказала волонтер.

"Тайра" призналась, что враг оказывал страшное психологическое давление. О пытках говорить не может, потому что следствие еще продолжается.

В Донецком СИЗО осталось очень много наших пленных

По словам Юлии Паевской, отношение к ним тоже ужасное. Кормят терпимо, так, чтобы от голода не умерли. Но, как она припомнила, в последнюю неделю им даже мыла не дали.

В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. Никто не имел никакой информации о своей семье и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным. Но большинство из них держались очень достойно. Это были украинки из рядов ВСУ и Нацгвардии, другие защитники и гражданские,

– говорит "Тайра".

Она описала, что там действует система так называемой "фильтрации". Согласно ей, они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с "оккупационными войсками". У волонтера там была бездоказательная "расстрельная статья".

Также Паевская рассказала, что там находится сейчас один из наших медиков на седьмом месяце беременности. По мнению волонтера, у нее должны быть немного лучшие условия. Потому что всем остальным не позволяли днем даже садиться, а заставляли стоять. Сон только с 10 вечера до 6 утра.

"Но на самом деле отбой давали позже, а будили раньше. Сидеть можно было только на маленьких лавочках, где все 22 женщины не поместятся, там максимум шесть худых девушек могут сесть. Надо меняться и постоянно проверяют, чтобы ты не сидел. Иначе – наказывают: сначала кричат, а дальше могут зайти и что-то сделать", – рассказала "Тайра".

Оккупанты хотели снять фильм о "Тайре"

Волонтер вспомнила, что ее заковали в наручники и отвели в комнату. Там уже выставили свет и была съемочная группа какого-нибудь русского канала. Начали ее спрашивать.

Через некоторое время я поняла, что вопросы задаются таким образом, чтобы потом можно было смонтировать, вырезать куски. Я уже начала корректировать то, что я говорю. Но на первые вопросы я реагировала не так, как следовало. В дальнейшем я говорила так, чтобы порезать это было тяжело,

– объяснила Паевская.

Но у оккупантов все равно получилось слепить из того материала абсурдную вещь.

Плен – тяжелое испытание

Паевская считает, что пленение и ограничение свободы каждому человеку изменяет сознание. Она иначе относится к обществу и к себе.

Для меня это новый этап жизни. Я изменилась, но вынесла совершенно бесценный опыт, он очень дорого стоил. Я больше никогда не попаду в плен, это сто процентов, и никому не советую туда попадать,

– сказала "Тайра".

По ее словам, она безэмоционально восприняла, что ее везут на обмен. Держалась в целом всю дорогу. Пыталась не думать над этим, чтобы не показать им свою слабость.

"Они, ничего не объясняя, посадили в машину и увезли. И когда мы далеко уже уехали, то я спросила и они сказали, что будет обмен и тебя обменяют. Я сказала: "ок", – вспомнила волонтер.

Здоровье и планы на будущее

Сейчас Тайра проходит реабилитацию, ее здоровье уже почти в порядке. Врачи обещают выписать ее из госпиталя. Она сможет присоединиться к собратьям.

Также рассказала, что ее психическое и психологическое состояние очень стабильное. Это все потому, что она не сломалась, сохранила достоинство в этой ситуации.

Я не чувствую никакой вины и поэтому я нормально чувствую себя. Также меня настолько поддерживает вся Украина, все украинцы по всему миру, и не только украинцы. Каждому из них благодарность,

– говорит волонтер.

Теперь она рвется в горячие точки снова. Переживает за ребят и верит, если будет на передовой, то процент выживших будет выше.

"Но пока у меня миссия, я должна ее закончить, а тогда уже буду возвращаться на фронт, если мы к тому времени не победим, потому что я искренне верю в нашу победу", – заинтриговала она.

Миссию же назвала секретной. Пообещала, что выдержит паузу и все сами все увидят.

Последние обмены пленными

Украина и Россия 29 июня провели самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабной войны. Во время этого обмена домой удалось вернуть сразу 144 защитника Украины, большинство из которых – защитники "Азовстали".

Перед этим был 11 обмен пленными. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказывал, что украинским властям удалось освободить наших людей. Большинство вернувшихся домой – военные.

К сожалению, остальные защитники Мариуполя до сих пор в лапах врага. За них переживает и ждет домой все Украина. Также спрашивали о состоянии легендарной "Птички" из гарнизона. Есть надежда, что в ближайшее время "Птичка" вернется вместе с другими украинскими героинями. Состояние защитницы "Азовстали" в целом – удовлетворительное.

Как обменяли "Тайру": смотрите видео