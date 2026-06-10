Они в себе содержат разговоры о попытках сохранить схему, известную как "Шлагбаум", несмотря на смену правительственных решений. Об этом пишут "Схемы".

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Что раскрыли новые фрагменты пленок?

Журналисты заявили, что получили и верифицировали новые ранее неопубликованные фрагменты записей, которые в материалах следствия фигурируют как "пленки Миндича". Речь идет о разговорах между фигурантами дела – Игорем Миронюком, которого в НАБУ называют "смотрящим за "Энергоатомом", и Дмитрием Басовым, бывшим исполнительным директором предприятия по физической защите и безопасности.

В этих диалогах, как утверждают "Схемы", обсуждаются пути влияния на решения по государственной компании после изменений в регулировании.

По данным журналистов, в перехваченных разговорах фигуранты упоминают народного депутата Алексея Кучеренко как возможный инструмент влияния на парламентские процессы.

В частности, речь идет об идее вынесения вопроса моратория на уровень комитетов или временной следственной комиссии Верховной Рады, чтобы повлиять на дальнейшие решения по "Энергоатому".

Игорь Миронюк: Я сейчас, бл***, поговорю с Кучеренко (Алексеем, на время разговора председателем ВСК по энергетике и первым заместителем председателя профильного комитета – ред.), пусть выносят эту ситуацию на заседание комиссии, на комитет, вызывают туда бл*** этого дол***ба – исполнителя.

Дмитрий Басов: Может, мы через ВСК, и поговорить о вопросах законодательной инициативы, чтобы они вынесли всю эту историю относительно моратория.

Игорь Миронюк: Я же к этому и веду, чтобы они дальше вынесли мораторий.

"Схемы" отмечают, что после решения правительства в июне 2025 года об отмене моратория на выплаты подрядчикам предприятия у фигурантов возникла угроза для дальнейшего функционирования схемы, которую следствие называет "Шлагбаум".

Один из перехваченных разговоров, по данным "Схем", состоялся 9 июля 2025 года в так называемом "бэк-офисе" в одном из жилых комплексов на улице Саперное Поле в Киеве. Там, как утверждают журналисты со ссылкой на материалы производства, обсуждались варианты влияния на ситуацию вокруг государственного предприятия.

Через два дня после этого разговора "Энергоатом" сообщил о списании 126 миллионов гривен в рамках исполнительных производств. Также стало известно, что общая задолженность предприятия перед подрядчиками достигла примерно 1,5 – 2 миллиардов гривен.

Какая позиция у Алексея Кучеренко?

Алексей Кучеренко – первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, который, среди прочего, занимается развитием ядерной генерации в Украине. До октября 2025-го он возглавлял в парламенте еще и временную следственную комиссию (ВСК) – также по энергетике.

В комментарии "Схемам" он заявил, что не имел никаких контактов с фигурантами дела и не получал от них никаких обращений.

Точно не обращались... Я не понимал, кто это до последнего момента. Никаких просьб от них я не получал. Соответственно, ничего по их просьбе не делал и не мог делать,

– заявил он.

Также Кучеренко подчеркнул, что вопрос моратория не находился в поле зрения временной следственной комиссии, которую он возглавлял.

Что раскрыли фрагменты прошлых опубликованных "пленок Миндича"?

В одних из последних фрагментов дела "Мидас" фигуранты якобы обсуждали кадровые назначения на ключевые должности в государственном энергетическом секторе.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, участники разговоров могли согласовывать кандидатуры руководителей государственных предприятий, в частности в структуре "Энергоатома".

На записях обсуждали не только профессиональные качества претендентов, а и их лояльность и готовность выполнять указания. Одного из кандидатов собеседники описывали как "послушного, как овчарка", оценивая его управляемость.

В то же время влияние фигурантов, по утверждению Железняка, не ограничивалось только энергетической отраслью. В разговорах также упоминаются возможные схемы, связанные с Одесским припортовым заводом, торговлей зерном, объектами в зоне Чернобыля и отдельными инфраструктурными и регуляторными структурами.

Отдельное внимание привлекает так называемый "проект 23", который, по предварительным данным, может касаться оборонной сферы. По словам депутата, каждое направление имело собственное условное название и отдельную "черную бухгалтерию", что может свидетельствовать о системном характере возможных коррупционных механизмов.

В то же время часть участников записей упоминается только под псевдонимами, поэтому установление всех причастных к делу остается сложной задачей для следствия.