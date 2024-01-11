"Легко ли было этим титанам держать оборону Мариуполя": Наумова о борьбе за наших пленных

Борьба за защитников "Азовстали" не завершилась с выходом гарнизона из Мариуполя. Битва за наших пленных, которые вышли с территории мариупольского завода, продолжается до сих пор.

В то же время, публичное внимание к вопросу пленных является важным элементом борьбы за их освобождение. Об этом 24 Каналу рассказала соорганизатор Ассоциации семей защитников "Азовстали" Анна Науменко.

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Почему стоит бороться за наших пленных граждан

Авторы материала "Либо выйти всем, либо погибнуть․ Плен, день 600․ Как защитники Мариуполя выходили из "Азовстали"" подчеркнули, что родные защитников Мариуполя не раз рассказывали иностранным журналистам, плен – это не выход для украинских воинов, потому что россияне не являются теми, кто соблюдал соглашения или конвенции.

Журналисты напомнили, что через месяц после этого Украине удалось вернуть тяжелораненых воинов, а следующий обмен должен был бы состояться примерно в августе 2022 года. Однако уже 29 июля россияне устроили теракт во временно оккупированной Еленовке, где убили 53 бойца "Азова".

Авторы также сказали, что только 21 сентября 2022 удалось провести обмен защитников "Азовстали" и вернуть 215 бойцов, защищавших Мариуполь. Всего за полтора года произошло 20 обменов, во время которых в Украину вернулись около 800 бойцов.

В то же время соорганизатор Ассоциации семей защитников "Азовстали" Анна Науменко сказала, что большинство защитников Мариуполя уже более 19 месяцев находятся в российском плену. Это время для родных украинцев полно тишины и неизвестности.

Публичное внимание к вопросу пленных – это важный элемент борьбы за их освобождение. Это дает надежду семьям и держит в тонусе причастных к проведению обменов персон.

– отметила она.

Науменко также заверила, что у родных защитников полное понимание сложности этого вопроса. Однако, по ее словам, ни один путь не прост.

"Легко ли было этим титанам держать оборону Мариуполя? До конца ли мы осознаем, сколько мы выиграли за это время? Это касается всего общества, а не только самих пленных и их семей", – подчеркнула соучредительница ассоциации.

Авторы материала подчеркнули, что Россия периодически замораживает все процессы обмена пленными, чем еще раз доводит полное безразличие и к жизням собственных граждан, находящихся в плену в Украине.

Защитник "Азовстали" Козацкий рассказал о своих ощущениях после обмена

Фотограф Дмитрий Козацкий с позывным "Орестом" вспомнил, что он чувствовал после освобождения из плена. По его словам, это было "сплошное счастье".

"Орест" также подчеркнул, что надеялся каждый день и думал о своем освобождении. В конце концов он подчеркнул, что обмен произошел "даже очень быстро в моем случае" и он "не зря об этом мечтал".

Козацкий также вспомнил, как вернувшись из плена разыграл по телефону свою маму. Уже после этого сообщил маме, что это он уже находится на территории Украины.

В настоящее время, по данным Ассоциации семей защитников "Азовстали", в российском плену все еще находятся более 1 500 защитников Мариуполя, из которых около 700 – бойцы бригады "Азов".