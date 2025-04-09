В Центре противодействия дезинформации рассказали, как китайские наемники попали в Россию

Украина захватила в плен двух китайцев, которые воевали на стороне России. Сейчас важно дождаться, какие именно будут шаги от Китая.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, отметив, что Россия уже вбрасывала информацию, что это якобы северокорейские солдаты. Однако это фейки. Информация о китайцах была проверена в различных источниках.

К теме Заплатил деньги, чтобы воевать за Россию: пленный китаец рассказал, как оказался в Украине

Что сделает Китай

Как отметил Коваленко, официально Пекин не рекомендует своим гражданам воевать на стороне России. В рядах оккупантов находятся именно китайские наемники.

Но в любом случае китайские спецслужбы должны понимать, как именно Россия вербует их граждан. И тут очень важно посмотреть на реакцию Китая. Важно, что этот процесс стал публичным.

Если Китай выступает против войны, за мир и уважает территориальную целостность Украины, то должны перекрыть каналы вербовки своих граждан. Если не перекроет, то это отдельный вопрос,

– отметил Коваленко.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что на стороне России воюет по меньшей мере 155 китайцев. Один из путей вербовки – через соцсети. В частности через TikTok.