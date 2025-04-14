Все документы были на русском языке, коммуникация была с помощью жестов, – пленный китаец

Пленные китайцы рассказали об условиях службы в оккупационной армии. По их словам, переводчика с китайского не было – с россиянами общались жестами. Детали передает 24 Канал.

Бойцы из КНР говорят, якобы не стреляли в украинских военных. Ведь на фронте были всего три дня.

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В каких условиях тренировались китайцы в России

Россияне скрыли, что иностранцам придется воевать. Ван Гуанцзюню они предложили работу строителем. И, собственно, не рассказывали, какие условия контракта.

С оплатой труда и общением также возникли проблемы.

Все документы были на русском, коммуникация была с помощью жестов – показывали знаками, что нам нужно делать. Дали карту, на которую я получил 200 тысяч рублей, но не мог этой картой пользоваться. Периодически россияне забирали карту, чтобы тратить деньги на топливо, на павербанки,

– сказал Чжан Ренбо.

Однако в КНР дружественно относятся к России. В соцсетях показывают бравых солдат и рассказывают об их успехах в войне против Украины.

"Любая информация – о победах России. В китайских соцсетях можно увидеть людей в форме, рекламу. В Китае престижно быть в армии, поэтому кто-то может захотеть пойти в армию в другой стране", – сообщили военнопленные.

Добавим, что их российские инструкторы не давали указаний относительно плена. Вероятно, потому, что сами россияне готовы скорее покончить с собой, чем попасть в плен к ВСУ.