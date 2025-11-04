Новая тенденция: в украинском плену сидят граждане 36 разных стран
- Россия активно вербует иностранцев, чтобы они воевали на их стороне. Многие из них удается захватить в плен.
- Уже сейчас в украинском плену находятся иностранные граждане из 36 разных стран. Россия не хочет их менять.
Россия вербует граждан разных стран, чтобы они шли воевать против Украины. По состоянию на сейчас Силы обороны взяли в плен иностранцев из 36 разных стран. И есть вопрос, что вообще с ними делать.
Об этом 24 Каналу рассказал украинский журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко, отметив, что еще в начале полномасштабного вторжения против Украины воевали преимущественно российские контрактники. Далее ситуация начала меняться.
Читайте также Пленный россиянин признался, что "лучше пить водку в России, чем воевать в Украине"
Сколько сейчас иностранцев находятся в плену?
Как отметил Карпенко, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин открыл направление с российскими зэками. После его ликвидации в 2023 году эстафету перехватило министерство обороны России. Тогда на фронт в основном шел контингент низкого социального статуса.
Обратите внимание! По данным СМИ, северокорейские пленные, попавшие в Украину в плен, просят передать их в Южную Корею.
Сейчас видна тенденция, что Россия вербует много разных иностранцев. Это в частности видно по количеству пленных из разных стран мира.
По последним данным координационного штаба, в плену находится более 150 иностранцев из 36 стран мира. Там африканские страны, Ирак. Их буквально покупают за маленькие деньги. У человека зарплата у себя 80 долларов в месяц. Ему предлагают 2500 долларов, чтобы рубить лес в России. Он прилетает туда, подписывает контракт, но его отправляют на войну,
– сказал журналист.
Хуже всего то, что эти иностранцы не нужны России. За все время они не поменяли ни одного гражданина из другой страны. Они просто продолжают сидеть в нашем плену. Им выгоднее вытащить какого-то молодого россиянина, чтобы второй раз его отправить на войну.
Пленные оккупанты в украинском плену: коротко
- Весной 2025 года украинские военные взяли в плен двух граждан Китая. Они рассказывали, что якобы хотели немножко заработать, поэтому решили пойти на войну против Украины. Также президент Владимир Зеленский отмечал, что несколько сотен китайцев участвуют в войне на стороне России.
- В апреле 2025 года украинские защитники взяли в плен африканского наемника из Сенегала, который воевал на стороне России. Его захватили на Торецком направлении. Он просил вернуть его в Сенегал.
- Летом легион "Свобода России" взял в плен гражданина Нигерии. Это произошло на Запорожском направлении. Он был студентом, которого привлекли на войну обещанием быстро заработать. Также его убеждали, что служба будет безопасной.