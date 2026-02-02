Любаев находится в плену с 2024 года. Об этом сообщил проект "Хочу жить", Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Что известно о Федоре Любаеве и как так случилось, что его похоронили?
Федор Любаев – 37-летний военнопленный. Он служил в составе 1-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 41680). В 2024 году украинские военные взяли его в плен. Сейчас он ожидает обмена.
Как сообщила бывшая жена пленного, 14 июля 2025 года его похоронили в Челябинске. Гроб был закрыт, поэтому это сделало невозможным процедуру опознания тела родственниками.
Такое же равнодушное отношение и к телам погибших. Россия буквально регулярно передает Украине по репатриации тела своих же солдат,
– добавляют в проекте.
Украинская сторона заявила, что Россия в полном объеме получает информацию о своих военнопленных через Международный комитет Красного Креста. Однако, несмотря на это, они не способны наладить учет своих граждан.
То что Федор Любаев жив, подтверждает видеоматериал, где он лично комментирует ситуацию: смотрите видео
Почему российские оккупанты массово сдаются в плен?
- Оккупантам лучше сдаться в плен, чем вернуться к своим командирам. В российском войске командиры фактически решают, кто будет жить, а кто погибнет, тогда как любые правила, законы или жалобы солдат игнорируются. За отказ идти на штурм их ждут публичные издевательства, показательные расправы и даже казни.
- Зато командиры обманывают руководство, утверждая, что подразделения уничтожены, чтобы избежать ответственности за то, что солдаты сдаются в плен.
- Также, недавно украинские военные осуществили новогоднее желание одного из оккупантов. На окне он оставил табличку с просьбой взять его в плен. Надпись увидели украинские операторы дронов и задержали его без сопротивления.