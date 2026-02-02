Любаев находится в плену с 2024 года. Об этом сообщил проект "Хочу жить", Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о Федоре Любаеве и как так случилось, что его похоронили?

Федор Любаев – 37-летний военнопленный. Он служил в составе 1-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 41680). В 2024 году украинские военные взяли его в плен. Сейчас он ожидает обмена.

Как сообщила бывшая жена пленного, 14 июля 2025 года его похоронили в Челябинске. Гроб был закрыт, поэтому это сделало невозможным процедуру опознания тела родственниками.

Такое же равнодушное отношение и к телам погибших. Россия буквально регулярно передает Украине по репатриации тела своих же солдат,

– добавляют в проекте.

Украинская сторона заявила, что Россия в полном объеме получает информацию о своих военнопленных через Международный комитет Красного Креста. Однако, несмотря на это, они не способны наладить учет своих граждан.

То что Федор Любаев жив, подтверждает видеоматериал, где он лично комментирует ситуацию: смотрите видео

Почему российские оккупанты массово сдаются в плен?