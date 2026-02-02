Любаєв перебуває в полоні з 2024 року. Про це повідомив проєкт "Хочу жить", Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також Поранений боєць ЗСУ в полоні переконав двох російських штурмовиків здатися

Що відомо про Федора Любаєва і як так сталось, що його поховали?

Федор Любаєв – 37-річний військовополонений. Він служив у складі 1-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 41680). У 2024 році українські військові взяли його в полон. Наразі він очікує на обмін.

Як повідомила колишня дружина полоненого, 14 липня 2025 року його поховали у Челябінську. Труна була закрита, тож це унеможливило процедуру впізнання тіла родичами.

Таке ж байдуже ставлення і до тіл загиблих. Росія буквально регулярно передає Україні по репатріації тіла своїх же солдатів,

– додають в проєкті.

Українська сторона заявила, що Росія в повному обсязі отримує інформацію про своїх військовополонених через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Однак, незважаючи на це, вони не здатні налагодити облік своїх громадян.

Те, що Федор Любаєв живий, підтверджує відеоматеріал, де він особисто коментує ситуацію: дивіться відео

Чому російські окупанти масово здаються в полон?