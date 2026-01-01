Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що вони не потрібні Росії. Це комплексна проблема, яка починається з низів, коли російським командиром простіше доповісти, що весь підрозділ знищено, ніж сказати, що їхні піхотинці у великих кількостях самостійно здаються в полон.

Чому Росії не потрібні власні військовополонені?

Сергій Кузан підкреслив, що росіяни часто обманюють, коли стверджують, що вони навчилися керувати на фронті великою кількістю людей. Зокрема малими піхотними групами, які ідуть постійно в наступ та начебто забезпечують просування.

Але росіянам краще здатися в український полон, ніж повернутися до своїх командирів, адже те, що вони роблять з тими, хто не хоче йти в штурм, є дуже страшним. Це і ями, і різні публічні знущання, показові розправи та страти,

– сказав він.

У російському війську командир вирішує, хто із солдатів помре, а хто буде жити. Там немає жодних військових правил чи законів, ніхто не розглядає скарги особового складу. Головним є лише командир, який розпоряджається долями своїх людей.

Саме тому росіянам краще здатися до нашого полону. Причому вони просять їх не обмінювати. Тобто вони не хочуть повертатися до Росії,

– зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Командири обманюють своє вище військове керівництво, аби не потрапити в немилість за те, що їхні солдати самостійно здаються у полон. Їм простіше сказати, що всі загинули під час виконання бойового завдання. В такому разі їм просто пришлють нових військових для продовження штурмових дій.

Сергій Кузан вважає, що така тенденція продовжуватиметься і далі. Щоб росіяни повертали своїх полонених, необхідно до цього залучати інші країни, які б тиснули на Кремль з приводу цього.

Що відомо про російських військовополонених?