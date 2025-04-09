Заплатил деньги, чтобы воевать за Россию: пленный китаец рассказал, как оказался в Украине

8 апреля стало известно, что защитники в Донецкой области захватили в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Один из них рассказал, как оказался в Украине.

Во время боев в районе Белогоровки бойцы 81-й отдельной механизированной бригады пленили трех оккупантов. Среди них оказался гражданин Китая, передает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Мечтал стать военным и "россиянином"

По словам пленника, к российской армии он присоединился через посредника в КНР, оплатив 300 тысяч рублей за возможность вступить в ряды вооруженных сил России.

Китаец рассказал, что прошел подготовку на временно оккупированной территории Луганской области в составе группы, сформированной из граждан Китая. Некоторые из групп имели проблемы с законом. Учеба проходила с применением жестов и мобильного переводчика.

Пленный отметил, что хотел стать военнослужащим и получить гражданство России.

Из-за языкового барьера он не очень хорошо ориентировался в обстановке во время штурмовых действий. В ходе боя группа понесла потери и, не имея возможности продолжать сопротивление, решила сдаться.

Пленный рассказал, что в Россию он официально уехал как турист.

К слову, в Пекине уже отреагировали на участие китайцев в войне против Украины.