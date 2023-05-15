В ноге обломок, но на фронт можно, – пленный из Луганска о жестокости России

Россия несет масштабные потери в войне против Украины и не жалеет людей, которые воюют в ее рядах. О жестоких буднях рассказывают сами российские военные, которые оказываются в украинском плену, спасающем им жизнь.

Источники в ВСУ передали 24 Канала видео допроса родившегося в Луганске оккупанта Гончарова Константина Владимирович. Он недавно попал в плен к Силам обороны Украины под Белогоровкой Луганской области.

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Заболел и попал в штурмовики

Он служил по контракту в отдельной саперно-инженерной роте так называемой "ЛНР", был рядовым. В ряды пророссийских боевиков Гончаров присоединился еще до начала полномасштабного вторжения.

В тылу занимал должность повара. В 2022 году его перевели в штурмовое подразделение. В разговоре, который удалось получить 24 Каналу, пленный рассказал об издевательствах командиров над личным составом, как россияне уничтожают население Луганской области и страх перед украинским контрнаступлением.

Допрос оккупанта, попавшего в плен: смотрите видео

Гончаров вспомнил о том, как очутился в штурмовиках. По его словам, он был на другом участке фронта и заболел. Жена пленника без его ведома пожаловалась в так называемую военную прокуратуру, мол, почему 56-летний мужчина да еще с температурой должен воевать.

Именно после этого оккупанты бросили Гончарова на штурм вместо того, чтобы он проходил лечение. В то же время командир искал разные отговорки, чтобы не отпускать военного в тыл.

Отсюда два выхода – или "двухсотый" или "трехсотый"

Но случай этого пленника, наверное, не самый плохой. Он рассказал о другом российском военном, который получил осколочное ранение и нуждался в операции. Однако оккупанты отказали ему.

Как сказал Гончаров, россияне не разрешают покидать фронт тем, кто имеет легкое ранение. Он процитировал командира, который сказал, что покинуть фронт можно в двух случаях: либо ты погиб, то есть стал "двухсотым", либо же получил очень тяжелые ранения, то есть "трехсотый".

Именно после этого, по признанию пленника, он понял, что Россия использует их как пушечное мясо.

Также пленный сообщил о насилии со стороны командиров, а также страхе россиян перед ожидаемым контрнаступлением. Он сказал, что на участке, где попал в плен, осталось всего несколько человек.

Гончаров считает, что война закончится полным разгромом русской армии и освобождением украинских территорий. Кроме того, пленный посоветовал мужчинам на оккупированных территориях укрываться дома от мобилизации. Он вспомнил о своем соседке, который с 2014 года не выходит из дома.