Джерела в ЗСУ передали 24 Каналу відео допиту окупанта Гончарова Констянтина Володимирович, який народився у Луганську. Він нещодавно потрапив у полон до Сил оборони України під Білогорівкою, що в Луганській області.

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Захворів і потрапив у штурмовики

Він служив за контрактом в окремій саперно-інженерній роті так званої "ЛНР", був рядовим. До лав проросійських бойовиків Гончаров приєднався ще до початку повномасштабного вторгнення.

У тилу обіймав посаду кухаря. У 2022 році його перевели в штурмовий підрозділ. У розмові, яку вдалося отримати 24 Каналу, полонений розповів про знущання командирів з особового складу, як росіяни знищують населення Луганської області та страх перед українським контрнаступом.

Гончаров згадав про те, як опинився у штурмовиках. За його словами, він був на іншій ділянці фронту й захворів. Дружина полоненого без його відома поскаржилася у так звану військову прокуратуру, мовляв, чому 56-річний чоловік та ще й з температурою повинен воювати.

Саме після цього окупанти кинули Гончарова на штурм замість того, щоб він проходив лікування. Водночас командир шукав різні відмовки, щоб не відпускати військового в тил.

Звідси два виходи – або "двохсотий" або "трьохсотий"

Та випадок цього полоненого, напевно, не найгірший. Він розповів про іншого російського військового, який отримав осколкове поранення й потребував операції. Однак окупанти відмовили йому.

Як сказав Гончаров, росіяни не дозволяють покидати фронт тим, хто має легке поранення. Він процитував командира, який сказав, що покинути фронт можна у двох випадках: або ти загинув, тобто став "двохсотим", або ж зазнав дуже важких поранень, тобто "трьохсотий".

Саме після цього, як зізнається полонений, він зрозумів, що Росія використовує їх як гарматне м'ясо.

Також полонений повідомив про насильство з боку командирів, а також страх росіян перед очікуваним контрнаступом. Він сказав, що на ділянці, де потрапив у полон, залишилося всього кілька людей.

Гончаров вважає, що війна закінчиться повним розгромом російської армії та визволенням українських територій. Крім того, полонений порадив чоловікам на окупованих територіях ховатися вдома від мобілізації. Він згадав про свого сусідка, який з 2014 року не виходить з дому.