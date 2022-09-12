"Отступали или наступали – без понятия": пленный оккупант сделал вывод, что он долб**б

Освобождая территории на Харьковщине, украинская армия уже взяла в плен немалое количество россиян. Захватчики признаются, что не понимают, зачем пошли воевать.

В результате эффективной работы ВСУ российские войска вынуждены бежать с захваченных с 24 февраля территорий. Однако не всем оккупантам удается оперативно покинуть освобожденные украинской армией населенные пункты. Многие путинские бойцы попадают в плен.

К теме В Херсонской области ВСУ освободили 500 километров: какие населенные пункты деоккупировали

Неизвестно, наступали или отступали

Один из пленных захватчиков в видео рассказал, что ехал "в сторону под Изюмом". Однако не смог объяснить: направлялся туда, потому что российская армия отступала или готовилась к атаке.

На вопрос, "зачем пошел воевать", оккупант лаконично ответил, потому что долб**б.

Видео допроса пленника россиянина-долб**ба (присутствует нецензурная лексика) / телеграмм-канал Анатолий Штефан "Штирлиц"

Босая и растерянная "вторая армия мира"

Кроме отсутствия понимания у захватчиков, "как" и "зачем" воевать, у них довольно часто проблемы с военной формой. Один из пленных оккупантов оказался босым.

Фото босого и жалкого пленника россиянина / телеграмм-канал Анатолий Штефан "Штирлиц"

Напомним, что российская армия берет в свои ряды ребят с самого юного возраста. Недавно стало известно, что в Харьковской области ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных.

В целом, по мнению военного эксперта Павла Нарожного, количество находящихся в плену захватчиков от 5 до 10 тысяч. Для них даже начали освобождать СИЗО.

Достойно внимания – как ВСУ гнали "путинских освободителей": смотрите видео