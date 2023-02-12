Пленный россиянин рассказал о провальном штурме Угледара

Мобилизированный россиянин попал в плен ВСУ и подтвердил большие потери оккупантов во время попыток наступления на Угледар, Донецкой области. Захватчик также назвал имена тех, кто руководит штурмом.

По его словам, руководят штурмом Угледара оккупанты с позывными "Резц" (возможно, начальник штаба 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России) и "Крюк".

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Силы обороны захватили Сергея Васичкова из города Находка Приморского края России. Он, призванный в армию страны-агрессора по мобилизации в сентябре прошлого года, служил водителем 155-й ОБрМП (в/ч 30926).

Был взят в плен в районе Угледара в крайне подавленном состоянии,

– сообщили в "Информационном сопротивлении".



Пленный оккупант / Фото "Информационное сопротивление"

Потери под Угледаром колоссальные

Оккупант рассказал, что за последние два дня они "потеряли почти все БМП и много личного состава".

Говорит, что им поставили задачу штурмовать район дач и сам город Угледар. Интересно, что всего четыре дня перед штурмом оккупанты учились, отрабатывая десантирование пехоты и уход техники: БМП вывозили личный состав в лесопосадки и быстро возвращалась к тылу.

Захватчик также говорит, что слышал якобы помогать им 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота страны-агрессорки. Однако выяснилось, что бригада понесла потери во время штурма Пречистовки и сейчас небоеспособна.

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