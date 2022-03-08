Пленный пилот признался, что россияне наносят удары неуправляемыми бомбами

Российские захватчики бомбардируют украинские города неуправляемыми бомбами. Такой приказ им сознательно отдает военное командование.

В этом признался Александр Красноярцев – пилот российского СУ-34, который обстреливал Чернигов. Накануне украинские защитники сбили его истребитель и взяли в плен.

Читайте также Российскому генералу объявили подозрение: он родился в Чугуеве и приказал бомбить Харьковщину

Что говорит задержанный российский летчик

Оккупант на допросе рассказал, что российские войска наносят удары по жилой застройке неуправляемыми бомбами. "Провезли по Чернигову и показали, по каким объектам наносятся удары по мирным объектам. Мне показали новости, что якобы СУ-34 наносит удары высокоточным оружием ОФАБ-100 – 120, которое не является высокоточным", – рассказал задержанный.

Материалы допроса передадут в Гаагу

В украинском ГУР отметили, что враг использует для ударов неуправляемые авиационные бомбы свободного падения.

Показания Красноярцева передадут в Гаагский трибунал, который расследует военные преступления и преступления против человечности. Ведь летчик четко подтвердил, что военное командование России приказывает сбрасывать бомбы на объекты мирной инфраструктуры и жилые кварталы украинских городов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!