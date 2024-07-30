Узнала пленного отца на фото в российском суде, но живым он не вернулся: тяжелая история

Дочь украинского защитника узнала своего отца на фото с показательного судилища над азовцами в 2023 году. Однако мужчина умер в плену, так и не дождавшись возвращения.

До начала полномасштабного вторжения мужчина работал моряком, а потом присоединился к территориальной обороне. О смерти защитника 21 июля сообщила его дочь Кристина Кошка на своей странице в Instagram.

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Умер, не дождавшись возвращения домой

Александр попал в плен в 2022 году. Впоследствии военный оказался на скамье подсудимых в Ростове-на-Дону вместе с другими защитниками Мариуполя. Тогда украинским бойцам оккупанты предъявили обвинения в участии в террористической организации и участии в действиях, направленных на свержение поддерживаемой Россией власти в Донецкой области.

На одном из фото показательного судилища Кристина узнала своего отца.

За что такие мучения, родной мой смотрит в камеру с таким пустым взглядом. Год мучений, даже не похож на себя,

– написала еще тогда девушка.

В марте 2024 года российский суд продлил содержание украинских защитников, над которыми открыл производство, под стражей до 29 июня. Среди них также был Александр, который на тот момент пробыл в плену 22 месяца.

Но мужчина умер в плену, не дождавшись возвращения домой.

9 дней, как тебя не стало, 9 дней, пока ты до сих пор не на родной земле. Мой любимый папочка, как мы боролись за тебя, как боролся ты и жди встречи с нами. Ты всегда подбадривал нас,

– написала дочь военного.

Она подчеркнула, что никогда не простит тех, кто не спас отца.

К слову, ранее украинские военнопленные подтвердили невыносимые условия пребывания в российском плену. Россияне жестоко пытают украинских военнопленных, не дают достаточно еды и воды и не позволяют писать письма.