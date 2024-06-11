Главной цели не достигли: Плетенчук рассказал, какими были задачи россиян в Черном море

С самого начала полномасштабной войны Россия хотела полностью захватить контроль над Черным морем со стороны Украины. Им не удалось этого сделать. И это реально одна из важных побед нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что Украина отогнала российские корабли от северо-западной части Черного моря. Интересно, что им опасно находиться даже в центральной его части. Поэтому они отводили корабли к тому же Новороссийску.

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Какие были планы у России

Как отметил Плетенчук, самое главное то, что сейчас Россия не имеет возможности влиять на украинский зерновой коридор. В начале полномасштабной войны страна-агрессор планировала отрезать Украину от моря. Там оставалось всего лишь три основных порта, которые оккупантам нужно было захватить.

Им оставалось перекрыть последние три порта, чтобы Украина не могла экспортировать основные виды своих товаров. Прежде всего это зерно. Это – геополитический инструмент россиян. Они пытаются влиять на продовольственный кризис. В том числе и на Глобальном Юге,

– сказал Плетечук.

На морской экспорт приходилось около 90% всего украинского экспорта. Без него было бы чрезвычайно сложно, учитывая все эти ситуации с блокировкой границ, которые происходили в той же Польше.

Сейчас оккупанты не могут давить собственными кораблями. Конечно, они пытаются это делать с помощью авиации. Но там уже совсем не такие масштабы.

Конечно, есть господство российской авиации в северной части Черного моря. Но, несмотря на это, они не могут уже перехватывать гражданские суда, угрожать им, высаживать туда группы. А судовладельцы продолжают пользоваться нашим коридором,

– подчеркнул Плетенчук.

Проблемы российских кораблей: кратко